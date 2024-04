Migliori ristoranti con musica dal vivo sui Navigli di Milano: i consigli

Conosciuti per l’atmosfera, i Navigli di Milano offrono anche un’esperienza che combina il cibo e la musica. Sono presenti diversi locali che fondono questi due elementi e in quest’articolo andremo a scoprire i due dei migliori ristoranti che offrono questo tipo di esperienza.

Migliori ristoranti con musica dal vivo sui Navigli di Milano

Blues Canal

Si trova in un angolo dei Navigli di Milano. Il Blues Canal non è solo un ristorante, ma anche un ritrovo per gli amanti del buon cibo e della buona musica. Il locale dispone di un’ampia selezione di piatti buonissimi e taglieri di “L’Aperitivo”. Insomma, il Blues Canal si adatta ai gusti e alle esigenze di tutti. Il locale non ha limiti d’orario: è aperto 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

Teatro Nidaba

Anche il Teatro Nidaba si trova sui Navigli di Milano ed è il posto ideale per gli amanti della musica dal vivo. Fondato nel 1996, il locale ha ospitato alcuni tra i migliori artisti italiani e internazionali, offrendo serate al ritmo di jazz, folk, soul e blues. Dispone di una programmazione accurata e una selezione musicale rigorosa. Il bello di questo locale, oltre ad offrire delle esperienze diverse dal solito, è che offre gli ingressi gratuiti.