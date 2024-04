Migliori ristoranti a Milano dove si balla: i consigli

In quel di Milano, dove la ricerca di divertimento è una priorità, è possibile fondere quest’ultimo con buona cucina. Tutto sta nello scegliere il locale giusto per poter vivere una serata piacevole. In quest’articolo andremo a fare una classifica dei migliori tre ristoranti dove cenare e ballare a Milano.

Migliori ristoranti a Milano dove si balla

1. La Bullona

La Bullon, situato in via Piero della Francesca 6, precisamente in una storica stazione ferroviaria, non è solo un semplice ristorante, ma un’icona della vita notturna milanese. Offre cene di pesce, una vasta selezione di vini premiata come la migliore wine list del 2021 e un’ottima atmosfera, dove è possibile ballare e divertirsi fino a tarda notte.

2. Otivm

Nel cuore di Milano, Otivm unisce degli ottimi piatti alla musica. Situato in via Santa Maria Segreta 5, presenta un design molto raffinato e una cucina italiana basata su materie prime di alta qualità. Il tutto è accompagnato da musica ed esibizioni dal vivo.

3. El Porteño Prohibido

El Porteño Prohibido, situato in via Macedonio Melloni 9, è il luogo ideale per gli amanti dell’America latina, perchè questo locale offre carne argentina servito a ritmo di tango. Oltre ad offrire dei buonissimi piatti, questo locale offre spettacoli di tango dal martedì alla giovedì e performance multidisciplinari dal venerdì alla domenica.