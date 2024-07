Vi consigliamo 5 posti da fotografare, perfetti per Instagram, dove mangiare a Milano

Siete a Milano, avete fame, ma volete anche che tutti i vostri amici sappiano che siete in un bel posto e non in un bar qualunque? Vi consigliamo 5 locali instagrammabili in città.

Migliori posti instagrammabili dove mangiare a Milano

Officina Milano

All’interno di un cortile in Via Giovenale 7, a pochi passi dai Navigli e da Porta Ticinese, la suggestiva location di Officina Milano vanta un’atmosfera d’altri tempi, tra mobili e complementi vintage, divani in pelle ed enormi specchi.

Qui potrete gustarvi un ottimo brunch domenicale o stuzzicare qualcosa in serata.

Lùbar

Nel cortile di quella che fu la Villa Reale, e che oggi ospita la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano in via Palestro sorge Lùbar, un bar e ristorante, aperto dalla colazione fino al dopo cena. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dalle piante, alle credenze vintage fino alle colonne di marmo.

Penelope a casa

Situato in zona Ripamonti Penelope a casa punta a stupire i suoi clienti grazie a un sapiente mix di lampadari di cristallo, soffitti a specchio, pavimento a scacchi bianchi e neri, poltrone in velluto e fiori. Il cibo è rustico e tradizionale, ma estremamente estetico!

Casa Matilda

Situata sul Naviglio Pavese, Casa Matilda, come suggerisce il nome crea un ambiente confortevole e rilassante. Gli spazi uniscono arredi vintage, piastrelle fatte a mano in Marocco, divani in pelle anni settanta, librerie e sedie rosse e maculate. Il menù cambia ogni mese.

Terrazza Palestro

Concludiamo in bellezza con qualcosa di più “classico” come Terrazza Palestro, un elegante rooftop panoramico affacciato sul Parco Indro Montanelli. Il locale ospita un cocktail bar e un ristorante nella sala interna.