dove fare colazione a milano economico

Ecco un elenco di locali in cui poter gustare un'ottima colazione, spendendo poco

La colazione, si sa, è il pasto più importante della giornata. Questo però non significa che bisogna per forza spendere tanto. Vi proponiamo un elenco di 5 locali a Milano in cui godervi un’ottima, ma economica, colazione.

Antica Sicilia

In via Carlo Matteucci potete trovare un piccolo angolo di Sicilia a prezzi davvero imbattibili. Brioche, cornetti, cannoli ripieni di crema e pistacchio a un prezzo che va da 1 a 3 euro!

Pasticceria Sessa

All’interno del Mercato Centrale trovate la pasticceria Sessa, nota per essere una delle pasticcerie migliori di Napoli e della Campania. Tra aragostine e sfogliatelle non spenderete più di 4 euro.

Panificio Principessa

In corso di Porta Romana potete scegliere voi come farcire le vostre brioche con la crema o la confettura preferite. E sempre a prezzi imbattibili. Essendo un panificio, ovviamente, non mancano prodotti per chi preferisce il salato.

Bollani Milano 1930

Classici prodotti da forno in un locale moderno sito in Piazzale Ferdinando Martini. Perfetto per una bella colazione con pasticceria assortita e dolci tipici.

Glufree Bakery

Menzione speciale a Glufree Bakery che, come suggerisce il nome, offre pasticcini, prodotti da forno e rosticceria per gli intolleranti al glutine. I prezzi sono leggermente più alti, ma comunque decisamente economici.