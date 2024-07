Ora di aperitivo? Vi consigliamo 3 locali specializzati in aperisushi in zona Duomo

L’aperisushi è una forma di aperitivo in cui si gustano piccole porzioni di sushi, accompagnate da un drink. A Milano (e non solo) è sempre più di moda, per questo vi consigliamo i migliori tre locali in zona Duomo.

Temakinho

In via Guglielmo Marconi troviamo Temakinho, un ristorante giapponese molto popolare in città che offre anche un gustoso aperisushi. Il punto forte del locale? Il menù ispirato alla tradizione brasiliana unita a quella giapponese.

Kombu

Non proprio in Duomo, ma a 5 minuti di distanza, in via Pietro Maroncelli, troviamo Kombu. Il locale offre un ricco aperisushi con piatti classici, ma anche piatti più insoliti per palati avventurosi.

Wasabi

Vicino al Castello Sforzesco si trova Wasabi, locale che sbarca nel capoluogo lombardo nel 2006. Oltre a leggerezza e piatti freschi, per il vostro aperisushi troverete anche una lista invidiabile di cocktail e vini di alta qualità.