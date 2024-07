Se siete a Milano, di fretta, ma affamati dovete provare i 3 migliori food truck della città

Avete voglia di mangiare qualcosa di sfizioso ma rapido, senza le lunghe attese del ristorante? Vi consigliamo i 3 migliori food truck di Milano!

El Caminante

A metà strada tra Milano e il Venezuela si trova El Caminante, aperto dai coniugi Pedro Hernandez e Monica Cabras. Il food truck, sito in v.le Gian Galeazzo 25, ma spesso in giro, propone empanadas, poke in stile caraibico e le arepas, delle focaccine di farina di mais tipiche del Venezuela con sei tipologie diverse di ripieno.

Ape Cesare

In zona Isola si trova il meglio dello street food romano. Ape Cesare con un’ape car, una roulotte vintage e una cargo bike offre supplì, panini con porchetta Igp, fritti romani, maritozzi dolci e salati.

Zibo

L’idea di Zibo nasce da due chef, Alessandro Cattaneo e Giulio Potestà, che hanno deciso di voler portare il cibo gourmet per strada.

Tra le loro specialità troviamo ravioli ripieni, ma anche falafel e panini al pastrami.