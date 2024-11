Un weekend ricco di sapori e eventi da vivere nella vivace Milano autunnale.

Un weekend all’insegna del gusto a Milano

Milano, la capitale della moda e del design, si trasforma in un palcoscenico gastronomico durante il fine settimana. Con l’arrivo dell’autunno, la città offre un’ampia gamma di eventi e nuove aperture che promettono di deliziare i palati più esigenti. Da degustazioni a mercatini natalizi, c’è qualcosa per tutti. Se sei un amante della buona cucina, non puoi perderti queste novità!

Ristoranti da non perdere

Tra le nuove aperture, spicca la Ravioleria Sarpi, un locale già famoso per i suoi ravioli cinesi fatti a mano, che ha aperto un nuovo ristorante in zona De Angeli. Qui puoi gustare ravioli espressi con ripieni di maiale o verdure, perfetti per un pasto veloce ma ricco di sapore. Non dimenticare di provare i baozi, panini cinesi ripieni di carne, disponibili anche per il take away.

Se sei in cerca di sapori coreani, non puoi perderti i ristoranti che offrono piatti tradizionali come bibimbap e kimchi. La cucina coreana sta guadagnando popolarità a Milano, e i ristoranti offrono un’esperienza autentica con ingredienti freschi e ricette tradizionali.

Nuove esperienze culinarie

Un’altra novità è un ristorante di cucina filippina, gestito da una giovane coppia che desidera far conoscere i piatti tradizionali del loro paese. Tra le specialità, gli Shrimp Lumpia e il Sisig Tacos, un piatto fusion che unisce sapori filippini e messicani. Questo locale è perfetto per chi cerca un’esperienza culinaria unica e autentica.

Per gli amanti della colazione, il nuovo brunch bar Dalle 8 propone una vera colazione cinese, con piatti come yóutiáo e budino di tofu dolce. Un modo originale per iniziare la giornata con sapori esotici e tradizionali.

Eventi gastronomici imperdibili

Non solo ristoranti, ma anche eventi gastronomici arricchiscono il panorama milanese. La competizione tra i migliori pasticceri del mondo torna in città, con degustazioni aperte al pubblico e workshop dedicati. Questo è il momento ideale per scoprire i segreti dei maestri pasticceri e assaporare dolci unici.

Inoltre, il Mercatino di Natale sotto i grattacieli di Gae Aulenti offre un’atmosfera festiva con luci, addobbi e stand di street food. Qui puoi rifocillarti con bevande calde e piatti tipici, mentre ti prepari a vivere lo spirito natalizio.

Milano è pronta a sorprenderti con le sue novità gastronomiche e i suoi eventi imperdibili. Non perdere l’occasione di esplorare la città e scoprire i sapori che ha da offrire!