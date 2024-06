Ecco 3 ristoranti con un'area dedicata ai più piccini a Milano

Siete a Milano con la famiglia ed è ora di pranzo, ma avete paura che i vostri bambini si annoino o disturbino gli altri clienti? Nessun problema. Vi proponiamo i 3 migliori locali con area bimbi della città!

Pollicino

Il motto del locale dice tutto: “Tu mangi in tranquillità e loro si divertono”. Si tratta di una catena con 8 ristoranti sparsi per tutto l’hinterland milanese. Ogni locale è dotato di un’Area Bimbi insonorizzata, con numerosi giochi per bambini dai 3 ai 10 anni e postazioni video games.

Benvenuto Family Restaurant

Anche in questo caso abbiamo una catena composta da due locali, uno in centro a Milano e uno a Monza. I ristoranti Benvenuto offrono spazi e aree progettate per i bambini dai 3 a i 10 anni, con animazione e giochi dedicati.

La Fornasetta

In via Breda si trova una bellissima e suggestiva trattoria dotata di un’ampia sala per i più piccoli. Dalle pareti dipinte ai tavoli con i pastelli, sicuramente non c’è da annoiarsi!