I migliori hotel di Milano per famiglie: le opzioni più vantaggiose per chi ha bambini

Milano è una città perfetta da visitare non solo in coppia o con amici, ma anche in famiglia con i bambini. Ecco alcuni hotel che hanno una particolare attenzione e servizi dedicati alle famiglie.

Hotel Astoria

Il BEST WESTERN Hotel Astoria è un moderno business hotel 4 stelle in una posizione strategica, a poche centinaia di metri dalle fermate della metropolitana (De Angeli e Amendola/Fiera MM1) che permette di raggiungere comodamente il centro città.

Nella hall dell’hotel si trova un angolo kids con tavolino , sedie, libretti e colori per i più piccoli.

Voco® Milan-Fiere

Il voco® Milan-Fiere è un hotel 4 stelle in zona fiera Milano. Ha 280 camere, alcune delle quali molto spaziose per contenere fino a 4 persone. Ma nel caso ci siano famiglie ancora più numerose è possibile usufruire anche di camere comunicanti. Il ristorante presenta un menù riservato per i più piccoli ed è presenta una gaming area.

Enterprise Hotel

L’Enterprise Hotel è un hotel 4 stelle in Corso Sempione, vicinissimo al centro di Milano, raggiungibile comodamente a piedi. La struttura è perfetta per le famiglie dal momento che dispone sia di camere che di comodi appartamenti, di menù kids al ristorante e di giochi presso la sala libreria.

Hotel Galles

Il Best Western Hotel Galles si trova di fianco alla fermata metro Lima, a due passi dal centro città. Oltre al menù bimbi disponibile al ristorante, l’hotel offre numerosi servizi per i più piccoli. Il pacchetto kids comprende accessori come culle e lettini, bollitore e scaldabiberon, fasciatoio, vaschetta, accappatoio e ciabattine e un kit di prodotti da bagno. Inoltre è presente un servizio di accompagnamento bambini nelle strutture dell’hotel e l’area giochi con playstation.