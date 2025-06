Aprire un Coworking con Cowo®: un’opportunità concreta, grazie a un Network che fa la differenza

In un panorama professionale in continua trasformazione, in cui flessibilità e prossimità sono diventate esigenze strutturali, il modello del Coworking si è affermato come risposta concreta alle nuove modalità di lavoro.

Tra le realtà italiane che hanno contribuito in modo determinante a questa evoluzione, Cowo® rappresenta un solido punto di riferimento, riconosciuto per l’approccio umano, il radicamento territoriale e l’affidabilità del suo metodo.

Nata nel 2008 dall’intuizione di Massimo Carraro – imprenditore, copywriter e fondatore dell’agenzia Monkey Business – Cowo® è la prima Rete italiana di Coworking indipendenti. La sua filosofia si fonda su una visione chiara: non bastano postazioni operative, servono ambienti capaci di generare valore attraverso le relazioni.

È da questa convinzione che ha preso forma un ecosistema distribuito su oltre 80 spazi, presenti in tutta Italia, ciascuno autonomo nella gestione, ma unito da valori, strumenti e pratiche comuni.

Chi sceglie di entrare in Rete Cowo® lo fa per costruire spazi di lavoro condivisi che siano anche luoghi di scambio, incontro e crescita professionale. La differenza rispetto ad altri modelli è evidente: qui, l’elemento relazionale non è accessorio, ma fondante. La Rete lavora ogni giorno per promuovere connessioni autentiche tra persone e progetti, riconoscendo il capitale umano come primo motore dell’attività lavorativa.

Un aspetto distintivo del progetto è l’accompagnamento consulenziale dedicato a chi desidera aprire un Coworking. Il percorso, in particolare, è strutturato in diverse fasi e nasce per offrire un supporto concreto e trasparente.

Si parte con una valutazione preliminare degli spazi disponibili, che può avvenire sia in presenza sia da remoto, per poi passare a un’analisi dettagliata delle potenzialità operative e del contesto di mercato.

La fase successiva prevede uno studio di fattibilità economica, indispensabile per delineare uno scenario realistico di sostenibilità. Il tutto si traduce infine in un Business Plan triennale, arricchito da un confronto operativo pensato per ottimizzare ogni aspetto prima dell’apertura.

Oltre al supporto per chi entra a far parte della Rete, Cowo® mette a disposizione un ampio ventaglio di servizi strategici, pensati per favorire una crescita sostenibile e professionale. La formazione specialistica, il supporto contrattuale, il monitoraggio delle opportunità di finanziamento, la consulenza in marketing e comunicazione, l’organizzazione di eventi e attività di networking rappresentano strumenti concreti per affermarsi nel settore e restare aggiornati.

Il sito ufficiale, https://cowo.it/, attivo dal 2009, è un autentico punto di riferimento per l’intera community. Con oltre 400 pagine e centinaia di articoli, fornisce approfondimenti, spunti operativi e aggiornamenti costanti sul mondo del Coworking. La presenza online non è solo vetrina, ma parte integrante del progetto: uno spazio dove cultura del lavoro condiviso e strumenti pratici convivono in modo accessibile e strutturato.

Anche la configurazione fisica degli ambienti riflette la cura progettuale del Network. Ogni sede è pensata per garantire modularità, funzionalità e ispirazione: elementi imprescindibili per accogliere professionisti, startup, freelance e aziende in spazi realmente su misura.

Dopo oltre 17 anni di attività, Cowo® continua a evolversi senza rinunciare alla propria identità. In un mondo dove le connessioni digitali si moltiplicano, ma i rapporti umani rischiano di indebolirsi, la Rete riafferma con coerenza la propria visione: il lavoro è prima di tutto relazione, e costruire spazi dove questa possa esprimersi è un obiettivo chiaro, in linea con le sfide dell’attuale panorama professionale.