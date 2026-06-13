Il Comune di Milano ha pubblicato due bandi per acquistare edifici residenziali, con l'obiettivo di destinare gli alloggi ad affitti a canone calmierato per nuclei con limiti di reddito

Il Comune di Milano ha avviato una misura volta ad ampliare l’offerta abitativa a canone calmierato: la città mette sul tavolo risorse e procedure per comprare edifici residenziali sul mercato, sia da soggetti pubblici sia da privati. L’iniziativa prende forma attraverso la pubblicazione di due bandipasso operativo del piano straordinario per la casa accessibile che mira a intervenire sulla disponibilità di alloggi destinati a famiglie con limiti di reddito.

La decisione ricolloca la politica abitativa comunale su un binario d’intervento diretto: non più solo incentivi o contratti di gestione, ma acquisizioni di immobili per destinarli a locazioni a condizioni calmierate. Questo approccio dovrebbe creare una componente stabile di offerta abitativa a prezzi controllati all’interno del patrimonio immobiliare cittadino.

Pubblicazione dei due bandi per l’acquisto di immobili

La procedura è partita con la pubblicazione di due bandidocumento essenziale per esplorare il mercato degli edifici residenziali disponibili a Milano. I bandi permettono al Comune di raccogliere manifestazioni d’interesse e proposte sia da enti pubblici che da proprietari privati disposti a vendere. L’azione amministrativa si configura come una indagine esplorativa finalizzata a identificare immobili che rispondano ai requisiti tecnici e logistici necessari per essere destinati ad affitti a canone calmierato.

Ambito e destinatari dei bandi

I bandi sono pensati per edifici residenziali situati nel territorio comunale e idonei a una destinazione abitativa stabile. L’obiettivo è acquisire soluzioni abitative che possano essere successivamente assegnate a cittadini e nuclei familiari in base a criteri di reddito, secondo le regole previste dal piano. L’azione include sia l’acquisto diretto sia la valutazione di immobili già in possesso di altri enti pubblici che potrebbero essere trasferiti al patrimonio comunale.

Finalità sociale: affitti a canone calmierato per famiglie con limiti di reddito

La finalità esplicita dell’operazione è quella di incrementare la disponibilità di alloggi a canone calmieratouna modalità di locazione pensata per contenere il costo dell’abitare rispetto al mercato ordinario. Il Comune intende così favorire l’accesso alla casa per cittadini che non riescono a sostenere i canoni medi del mercato privato. Con questa misura, l’ente comunale si propone di offrire soluzioni abitative stabili e a prezzi controllati per sostenere famiglie e persone con esigenze economiche specifiche.

Il piano operativo del Comune prevede di assegnare gli alloggi acquistati seguendo criteri di trasparenza e priorità basati su reddito e composizione del nucleo familiare. La gestione delle locazioni a canone calmierato sarà pensata per garantire una rotazione equilibrata delle assegnazioni e mantenere la finalità sociale dell’intervento nel tempo.

Impatto atteso sulla disponibilità di alloggi

L’acquisto diretto di immobili intende incidere in modo tangibile sulla quantità di offerte abitative a prezzi contenuti. A differenza di misure meramente incentivanti, l’acquisizione di patrimonio immobiliare consente al Comune di disporre di uno stock di alloggi direttamente gestito e destinato a soddisfare bisogni abitativi sociali. Questo passaggio può contribuire a stabilizzare il mercato locale delle locazioni in favore di fasce più vulnerabili della popolazione.

La mossa amministrativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche urbane volte a mitigare l’emergenza abitativa attraverso interventi strutturali. I dettagli operativi e i criteri di assegnazione saranno resi disponibili nelle specifiche dei bandi e nelle successivi atti amministrativi collegati.

Il provvedimento è stato reso pubblico nella data registrata alle 12/06/2026 05:16, momento formale della pubblicazione dei documenti che aprono la procedura di acquisizione. Da questa pubblicazione partiranno le fasi istruttorie necessarie per valutare le proposte di vendita e selezionare gli immobili più idonei all’uso sociale previsto dal piano.