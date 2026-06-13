Una lunga indagine condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Pioltello ha ricostruito una organizzazione a struttura piramidale che riforniva di cocaina e hashish il territorio tra Milano e Monza Brianza, con base operativa nel Quartiere Satellite di Pioltello. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e hanno portato alle manette tre cittadini egiziani, oltre a sequestri di droga e somme di denaro contante.

Una complessa attività investigativa ha portato all’esecuzione di misure restrittive nei confronti di tre persone ritenute al vertice di una rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha coinvolto territori di MilanoMonza Brianza e in particolare il Quartiere Satellite di Pioltelloè stata eseguita dai militari della Compagnia di Pioltello in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure hanno riguardato tre cittadini di nazionalità egiziana, indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Le indagini che hanno portato agli arresti sono state condotte tra maggio e dalla Sezione Operativa della Compagnia di Pioltello. L’attività investigativa ha fatto largo uso di intercettazioni telefonicheintercettazioni ambientali e servizi di videosorveglianzaoltre agli appostamenti tradizionali. L’azione coordinata ha coinvolto anche il supporto operativo della Compagnia di Abbiategrasso e dell’aliquota di primo intervento del Comando Provinciale di Milanoper consentire l’esecuzione delle ordinanze in diverse località del Milanese e della provincia di Monza Brianza.

Struttura dell’organizzazione e modalità operative

L’indagine ha ricostruito come il gruppo fosse organizzato con una struttura a piramide: al vertice vi era un soggetto che curava l’approvvigionamento delle sostanze, coordinava le piazze di spaccio e gestiva i proventi illeciti. Sotto la direzione dell’organizzazione operavano collaboratori di fiducia incaricati di coordinare i turni e le consegne, mentre una rete di pusher assumeva il ruolo operativo, spesso con ritmi attivi 24 ore su 24. Il modello descritto dagli investigatori evidenzia un sistema che garantiva rifornimenti regolari e una clientela ampia e consolidata tra Milano e Monza Brianza.

Ruoli e gerarchie accertati

Secondo gli elementi raccolti, il dirigente dell’organizzazione aveva il compito di riorganizzare le piazze di spaccio nella zona e di stabilire i canali d’approvvigionamento. I collaboratori stretti assumevano funzioni di gestione quotidiana: pianificazione dei turni, controllo dei passaggi di mano e supervisione delle consegne. Questo assetto gerarchico ha permesso al gruppo di mantenere continuità operativa e di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato della droga sul territorio.

Sequestri, arresti e misure eseguite

Nel corso dell’attività investigativa i Carabinieri avevano già proceduto ad arresti in flagranza e a sequestri di sostanze stupefacenti: tra gli interventi precedenti risultano il sequestro di 4 chili di hashish50 grammi di cocaina e il recupero di 2.000 euro in contanti. Al momento dell’esecuzione delle ordinanze cautelari, durante le perquisizioni domiciliari, sono stati poi trovati e sequestrati ulteriori contanti per un importo complessivo pari a circa 11.000 euro. Complessivamente, le attività di sequestro e le misure restrittive hanno contribuito a smantellare i livelli apicali dell’organizzazione, portando i tre indagati in carcere dove sono stati trasferiti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le risultanze investigative, frutto di mesi di osservazione e uso combinato di tecniche d’indagine classiche e tecnologie di sorveglianza, hanno fornito elementi sufficienti alla richiesta e all’emissione delle misure cautelari da parte del GIP del Tribunale di Milano. L’azione evidenzia come il contrasto al traffico di stupefacenti sul territorio metropolitano continui ad essere perseguito attraverso indagini coordinate a livello distrettuale.

Coinvolgimento delle forze e ricadute territoriali

L’operazione ha visto un’azione congiunta delle unità locali, con la Compagnia di Pioltello in prima linea e il supporto della Compagnia di Abbiategrasso e dell’aliquota di primo intervento provinciale. Le attività svolte hanno avuto ricadute dirette sulla percezione di sicurezza nel Quartiere Satellite e nelle aree limitrofe, interrompendo i canali di rifornimento e la rete di vendita che serviva clienti su scala cittadina e provinciale.

Le indagini rimangono in corso per accertare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti esterni all’organizzazione. Nel frattempo, le ordinanze eseguite e i sequestri operati rappresentano risultati concreti verso l’attenuazione dell’offerta illegale di stupefacenti nelle zone interessate.