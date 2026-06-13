Il quartiere Calvairate-Molise a Milano è in stato di emergenza a causa di un'invasione di topi. Scopri le cause e le conseguenze di questa situazione critica.

Il quartiere Calvairate-Molise a Milano sta vivendo una situazione di emergenza a causa di un’invasione di topi. Gli animali stanno causando disagio tra i residenti e danneggiando le strutture, con conseguenze anche per le attività sociali della zona.

La situazione è particolarmente critica nelle aree di via degli Etruschi 2via Faà di Bruno 5 e piazzale Cuoco 7dove il degrado e l’abbandono di rifiuti hanno creato un ambiente ideale per la proliferazione dei roditori.

Le cause del problema

Il principale fattore che ha contribuito all’invasione di topi è il degrado delle aree comuni. Rifiuti abbandonati, prato incolto e cibo lasciato a macerare sotto il sole hanno attirato i roditori, che ora infestano le cantine e gli spazi comuni degli edifici gestiti da Aler.

Le cantine sono particolarmente colpite: umidità diffusa, acqua che gocciola dal soffitto e porte forzate sono solo alcuni dei problemi riscontrati. I topi, inoltre, si infiltrano sotto al pavimento rosicchiando i cavi della fibra ottica, causando interruzioni della rete Internet.

Le conseguenze per i residenti

I residenti del quartiere sono in stato di allarme a causa della presenza costante di topi. Gli animali sono stati avvistati anche al primo piano degli edifici, e la situazione è destinata a peggiorare se non verranno presi provvedimenti urgenti.

Le trappole posizionate dai residenti non sono riuscite a fermare la proliferazione dei roditori, che continuano a riprodursi e a causare danni. La paura tra gli abitanti è palpabile, e la richiesta di interventi concreti e rapidi da parte di Aler è sempre più pressante.

L’impatto sulle attività sociali

Non solo i residenti sono colpiti da questa situazione critica. Anche le associazioni di volontariato della zona, come Spazio Ribellestanno subendo le conseguenze dell’invasione di topi. L’associazione, che organizza corsi di doposcuola e attività sociali, ha lanciato una manifestazione per mercoledì 18 giugno per chiedere soluzioni immediate.

La manifestazione è un segnale chiaro della gravità della situazione e della necessità di interventi urgenti per risolvere il problema. I residenti e le associazioni del quartiere sperano che le autorità prendano provvedimenti concreti per migliorare le condizioni di vita e garantire la sicurezza di tutti.