La terza edizione del bando Welfare in Ageing ha selezionato 15 progetti per sostenere gli anziani in Lombardia, con un investimento di 5,55 milioni di euro

L’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle sfide più complesse per la Lombardia, e la risposta non può limitarsi a ospedali e case di riposo. Con questa consapevolezza, è stata lanciata la terza edizione del bando Welfare in Ageingche ha selezionato 15 progetti dedicati alle persone anziane e alle loro famiglie, per un investimento complessivo di 5,55 milioni di euro.

L’obiettivo è promuovere un welfare territoriale capace di intercettare tempestivamente le situazioni di fragilità, offrendo risposte che vadano oltre i bisogni assistenziali, includendo anche la dimensione sociale e relazionale. Questo approccio mira a rafforzare il raccordo tra servizi sociali e sanitari, proponendo soluzioni vicine alla vita quotidiana delle persone.

La collaborazione tra tre fondazioni e l’eredità del Fondo anti-Covid

Questa edizione del bando si distingue per la collaborazione tra più finanziatori. Oltre 3,7 milioni di euro arrivano da Fondazione Cariplomentre 1,8 milioni provengono dal Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronaviruscostituito presso Fondazione di Comunità Milano. Nato nel 2026 durante l’emergenza pandemica, il Fondo ha raccolto i contributi di seimila donatori privati tra imprese, cittadini e organizzazioni.

Oggi, una parte delle risorse residue viene destinata a interventi filantropici per le categorie fragili della Città Metropolitana di Milanocome previsto dal regolamento e sotto la garanzia del Comitato dei Garanti. Nelle prime due edizioni, il bando aveva già sostenuto 30 progetti per 12,7 milioni di euro di contributi deliberati, sperimentando soluzioni innovative di presa in carico e accompagnamento degli anziani nei territori.

Le parole dei presidenti delle fondazioni

Per Giovanni Azzonepresidente di Fondazione Cariplo, la sfida demografica richiede una gestione attenta e condivisa. “I dati sull’andamento demografico sono noti da tempo. Abbiamo una popolazione in larga parte anziana. Anche in questo caso abbiamo una sola possibilità: gestire al meglio il fenomeno. Per questo con i progetti di welfare in ageing vogliamo connettere, rafforzare e innovare i servizi a supporto delle persone anziane e delle loro famiglie facendo leva nel miglior modo possibile sulle risorse disponibili e con il coinvolgimento della comunità.”

Giovanni Bozzettipresidente di Fondazione Fiera Milano, ha sottolineato il valore simbolico delle risorse messe in campo: “Siamo particolarmente orgogliosi di poter mettere a disposizione queste risorse a favore del nostro territorio. Il Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus nacque in uno dei momenti più difficili della nostra comunità, grazie alla straordinaria generosità di migliaia di cittadini, imprese e organizzazioni che contribuirono alla realizzazione dell’Ospedale in Fiera, dei centri vaccinali e di altri interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria.”

Carlo Marchettipresidente di Fondazione di Comunità Milano, ha evidenziato l’importanza del metodo: “Costruire e testare un modello community-based per la cura delle persone anziane è una delle sfide del nostro territorio. Fondazione di Comunità Milano fa la sua parte favorendo l’aggregazione di risorse economiche su interventi di ampio respiro.”

I 15 progetti selezionati

I partenariati coinvolti nei progetti selezionati comprendono complessivamente 90 organizzazioni, di cui 15 capofila e 75 partner. Nell’area milanese, dove confluiscono le risorse del Fondo, operano progetti come A.N.C.O.R.A. nell’hinterland nord-ovest, Vicini Prossimi della Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Uscire dall’invisibilità di Fondazione Progetto Arca nei Municipi 6 e 7, Salute in comunità del Comune di Milano e ViVi – Vicini di Vita a Peschiera Borromeo.

Gli altri dieci progetti, finanziati interamente da Fondazione Cariplo, si distribuiscono sul resto del territorio: dalla Brianza con W.IN.AGE alle valli bergamasche con BRIDGE e BE.SMARTdalla montagna di Sondrio con Il Futuro Accanto al bresciano con Pro-Ageing e …Ma Non Solofino a STAR! nel mantovano, Anziani al Centro nel comasco, Prossimità in Rete a Cremona e Il Seprio si prende cura nel varesotto.

Interventi diversi per contesto e approccio, accomunati dalla volontà di costruire reti territoriali strutturate e di sostenere la permanenza degli anziani nelle proprie case e comunità.