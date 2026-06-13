La Brianza si prepara a vivere un fine settimana straordinario con eventi per tutti i gusti: dalla solidarietà allo sport, dalla cultura alla buona cucina.

La Brianza si accinge a vivere un fine settimana ricco di eventi, dal 12 al 14 giugno 2026. Tra cultura, sport, solidarietà e tradizioni gastronomiche, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi desidera trascorrere momenti indimenticabili.

Dalla suggestiva Cena in Bianco alla Villa Reale di Monza alla colorata AgliateCup con le papere di gomma sul fiume Lambro, passando per la Marcia Formula 1 della LILT all’Autodromo Nazionale, il programma è fitto di appuntamenti imperdibili.

Eleganza e solidarietà: gli eventi principali

Tra gli eventi più attesi, spicca la Cena in Bianco a Monza, giunta alla sua decima edizione. Sabato 13 giugno, l’Avancorte della Villa Reale si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e condivisione, con tavoli imbanditi, candele e abiti rigorosamente bianchi.

Domenica 14 giugno, invece, l’Autodromo Nazionale di Monza aprirà le sue porte alla Marcia Formula 1 della LILT, una corsa solidale contro il cancro. I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi, dal più breve di 2,5 km al più impegnativo di 10 km, con la novità della staffetta cronometrata.

Tradizioni gastronomiche e rievocazioni storiche

Per gli amanti della buona cucina, l’appuntamento è a Briosco con la Sagra della Luganegain programma dal 12 al 14 giugno. Tre giorni di festa con piatti tipici, birra artigianale e musica dal vivo.

A Desio, invece, si terrà la 36ª edizione del Palio degli Zoccoliuna rievocazione storica che celebra la battaglia del 1277. La manifestazione, sotto il motto “Vivere il Palio”, vedrà sfidarsi i rioni cittadini in una gara goliardica e ricca di tradizioni.

Sport e natura: appuntamenti all’aperto

Domenica 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sanguesi terrà l’AVIS Run a Lissone. La corsa non competitiva, che si svolgerà nel Bosco Urbano e del Laghettooffrirà due percorsi: uno da 5 km per famiglie e camminatori e uno da 10 km per i runner più allenati.

Nel pomeriggio, sempre domenica, la frazione di Agliate a Carate Brianza ospiterà la quarta edizione dell’AgliateCup. Migliaia di papere di gomma gialle invaderanno le acque del fiume Lambro per una gara acquatica benefica e divertente.

La Brianza si prepara a vivere un fine settimana indimenticabile, tra eventi culturali, sportivi e gastronomici. Non resta che scegliere e partecipare!