Nella notte tra il 12 giugno e il 13 giugno a Milano, in zona Bicocca, un 18enne passeggero di un monopattino è morto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto all'incrocio tra via Caldirola e viale dell'Innovazione. Sul mezzo elettrico c'erano due ragazzi senza casco; il conducente del monopattino, ventenne, è rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Nella notte tra il 12 giugno e il 13 giugno a Milano, nel quartiere Bicoccaun grave incidente ha provocato la morte di un giovane di 18 anni. L’impatto è avvenuto intorno alle 00.20 all’incrocio tra via Caldirola e viale dell’Innovazioneuna zona frequentata da studenti e giovani nelle ore serali.

Secondo le ricostruzioni preliminari, sul monopattino viaggiavano due ragazzi e il passeggero, identificato come Eros Gagliardi (indicato anche come Eros G.), è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Niguarda in condizioni gravissime, dove è deceduto poco dopo l’una di notte. Il conducente del monopattino, un 20enneha riportato ferite meno gravi.

Dinamicità dell’incidente all’incrocio tra via Caldirola e viale dell’Innovazione

La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, ha ricostruito che il monopattino proveniva da viale Pirelli e stava percorrendo via Caldirola in direzione di piazzale Egeo. All’altezza dell’intersezione con viale dell’Innovazione il mezzo elettrico avrebbe impegnato l’incrocio senza rispettare la segnaletica di dare precedenzavenendo urtato lateralmente da una Kia Picanto che viaggiava su via Beccaro in direzione di via Venosta.

Posizione e comportamento dei coinvolti

In base agli accertamenti iniziali, entrambi i giovani sul monopattino non indossavano il casco. La conducente dell’auto, una ragazza di 21 anniè stata sottoposta ai test per alcol e droga ed è risultata negativa. L’urto ha colpito il monopattino sul lato sinistro, provocando il trauma che ha portato al ricovero in codice rosso del passeggero.

Intervento dei soccorsi e prime operazioni sul posto

Alla chiamata d’emergenza, arrivata intorno alle 00.20ha risposto l’Agenzia regionale emergenza urgenza con due ambulanze e due automediche. Sul luogo dell’incidente i soccorritori hanno stabilizzato i feriti; il 20enne alla guida del monopattino è stato trasportato in ospedale, così come la giovane alla guida dell’auto, che ha ricevuto assistenza a causa dello stato di agitazione.

Esito delle cure immediate e trasferimenti

Il passeggero di 18 anni è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Niguarda in codice rosso; nonostante i tentativi del personale medico, il giovane è deceduto poco dopo l’una di notte. Il conducente del monopattino ha riportato ferite meno serie e le sue condizioni non destano preoccupazione secondo quanto rilevato in sede di soccorso.

Accertamenti della Polizia Locale e responsabilità

Gli agenti della Polizia Locale continuano le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Gli elementi al centro delle indagini includono la posizione dei veicoli al momento dell’urto, la segnaletica presente all’incrocio e l’assenza di protezioni individuali sui ragazzi a bordo del monopattino.

Le autorità hanno sottolineato che le prime verifiche non hanno evidenziato tracce di alcol o sostanze nella conduzione dell’automobile, mentre proseguono gli accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti e sulle testimonianze raccolte in loco.

La vicenda riporta all’attenzione il tema della sicurezza stradale per gli utenti dei mezzi elettrici leggeri, in particolare su strade urbane con incroci e traffico misto. L’incidente avvenuto in Bicocca ha avuto conseguenze tragiche per la famiglia del ragazzo coinvolto e ha mobilitato le squadre di soccorso durante le prime ore del mattino.