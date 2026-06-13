La Lombardia si prepara a ospitare la selezione regionale del campionato LND di calcio tavolo e subbuteo tradizionale. Scopriamo insieme le società partecipanti e le dinamiche di una competizione che unisce passione e sport.

Il mondo del calcio in miniatura si prepara a vivere un weekend di grande intensità. Domenica 14 giugno 2026, presso la sede del Comitato Regionale FIGC – Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia a Milano, si terrà la Selezione Regionale Lombardia del Campionato LND di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale 2026/2026.

Questa competizione rappresenta un momento cruciale per il progetto, che nella sua seconda edizione ha visto un aumento significativo delle iscrizioni, arrivando a 194 società in tutta Italia. La tappa lombarda è una delle 14 Selezioni Regionali che porteranno alle Finali Nazionali del 5 luglio a Reggio Emilia, presso Subbuteoland.

Un evento organizzato con il supporto di partner e istituzioni

La manifestazione è realizzata in collaborazione con i partner della competizione FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) e SWAG (Subbuteoland World Academy Gaming), con il supporto del Comitato Regionale FIGC-LND Lombardia. Questo conferma la volontà di valorizzare il calcio in miniatura all’interno di un percorso ufficiale e strutturato, sempre più radicato nei territori.

La Selezione Lombardia rappresenta un ulteriore passaggio nel cammino del Campionato LND, che continua a mettere al centro il concetto di rappresentanzaogni società scende idealmente in campo attraverso i propri giocatori, chiamati a portare sul panno verde colori, identità e spirito sportivo.

Le società partecipanti e la struttura della competizione

Saranno 15 le società ai nastri di partenza della Selezione regionale della Lombardia. Tra queste, spiccano nomi come Alcione MilanoAC Palazzolo 1913US Gerardiana Monzae molte altre. Una partecipazione ampia e rappresentativa, che conferma l’interesse del territorio lombardo per una competizione capace di unire società calcistiche, atleti, club del movimento e appassionati di calcio in miniatura.

Subbuteo Tradizionale: 12 partecipanti e 3 gironi

Nella disciplina del Subbuteo Tradizionale saranno 12 i partecipanti in gara, suddivisi in 3 gironi. Tra i partecipanti, troviamo atleti come Gaetano Ciraolo dell’AC Ospitaletto FranciacortaAlberto Sitia dell’USD Viscontinie Pietro Megna del Desenzano Calcio.

Al termine della fase a gironi, la competizione proseguirà con la fase ad eliminazione diretta che determinerà il vincitore regionale e i piazzamenti utili per l’accesso alle Finali Nazionali.

Calcio Tavolo: 14 partecipanti e 3 gironi

Per la disciplina del Calcio Tavolo saranno invece 14 i giocatori impegnati nella Selezione lombarda, suddivisi in 3 gironi. Tra i partecipanti, troviamo atleti come Rocco Morganelli dell’US Grumulus ASDAntonio Masile dell’ASD Portoe Luca Schiavi dell’ASD Gropello.

Anche nel Calcio Tavolo, la fase a gironi definirà il percorso verso le gare decisive e verso i verdetti della Selezione regionale.

Formula e pass per le Finali Nazionali

Anche la Selezione Lombardia assegnerà, per ciascuna disciplina, gli accessi alle competizioni delle Finali Nazionali del 5 luglio a Reggio Emilia, presso Subbuteoland. Il vincitore regionale accederà alla competizione Eliteche assegnerà il Titolo Nazionale LND per ciascuna disciplina; il secondo classificato staccherà il pass per la competizione Advancei semifinalisti accederanno invece alla competizione Middle.

Una struttura pensata per valorizzare il percorso sportivo del maggior numero possibile di società e giocatori, mantenendo alto il livello competitivo e trasformando l’appuntamento finale in un momento nazionale di confronto, partecipazione e condivisione.

Per seguire la competizione con risultati e classifiche aggiornate, sarà disponibile il portale SERSE sul sito ufficiale della LND Calcio Virtuale. Per aggiornamenti, risultati, contenuti e curiosità della stagione, è possibile seguire i social LND Calcio Tavolo.