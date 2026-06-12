L'area industriale di Busto Garolfo diventa un villaggio dedicato all'automotive con l'AMP Motor Festival, tra esposizioni, attività e competizioni sportive.

L’area industriale di Busto Garolfo si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli appassionati di motori. Sabato 20 e domenica 21 giugno, l’AMP Motor Festival trasformerà questo spazio in un vero e proprio villaggio dedicato all’automotive, con esposizioni, attività per il pubblico e competizioni sportive.

L’evento, organizzato da AMP con il patrocinio del Comune di Busto Garolfo e di AICS – Associazione Italiana Cultura Sport, è sostenuto da importanti partner come Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Bardahl, Automeccanica Lucana e Ford Gruppo Vis. L’obiettivo è creare un’esperienza unica che unisca passione motoristica, coinvolgimento del pubblico e valorizzazione delle realtà economiche locali.

Esposizioni e attività per tutti

Durante il weekend, i visitatori potranno ammirare una vasta gamma di vetture sportive, storiche, speciali e da competizione. L’area espositiva sarà arricchita da simulatori di guida, attività promozionali, punti ristoro e momenti di animazione aperti a tutti. Musica, intrattenimento e un’area food & beverage accompagneranno le due giornate del festival, offrendo un’esperienza completa per ogni tipo di visitatore.

L’evento mantiene una doppia dimensione: da un lato, la competizione su strada, dall’altro, l’area espositiva sempre accessibile. Questo permette ai visitatori di vivere appieno la passione per i motori, sia come spettatori che come partecipanti attivi.

Il 1° Formula Driver AICS – Busto Grand Prix

Il momento clou della manifestazione sarà la giornata di domenica 21 giugno, quando andrà in scena il 1° Formula Driver AICS – Busto Grand Prix. Questa competizione automobilistica ufficiale porterà a Busto Garolfo piloti ed equipaggi provenienti da diverse province, trasformando l’area dell’evento in un contesto unico per pubblico e partecipanti.

Il circuito prenderà vita sulle strade attorno all’area AMP, con una sequenza continua di prove e sessioni di gara. L’area AMP resterà il punto di riferimento per pubblico, stand e palco, mentre il paddock, posizionato all’esterno, sarà accessibile per permettere a tutti di osservare da vicino vetture e preparazione tra una manche e l’altra. Il pubblico potrà seguire la competizione nelle aree dedicate, vivendo da vicino l’emozione della gara.

Veicoli, attività e gara convivranno nello stesso spazio, offrendo un’esperienza continua e accessibile. Il gran finale domenica sul palco sarà dedicato alle premiazioni ufficiali, un momento di celebrazione per i vincitori e di condivisione per tutti i partecipanti.

Un evento per il territorio

L’AMP Motor Festival nasce dalla volontà di creare un evento capace di unire passione motoristica, coinvolgimento del pubblico e valorizzazione delle realtà economiche locali. Non si tratta semplicemente di un raduno o di una competizione sportiva, ma di un vero e proprio festival dedicato al mondo dei motori, pensato per attrarre visitatori, famiglie, appassionati e operatori del settore.

“Aprire un’area industriale alla cittadinanza attraverso manifestazioni, eventi culturali, iniziative sportive o momenti di aggregazione significa creare un ponte tra il mondo dell’impresa e quello della comunità”, osserva Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Le aree industriali rappresentano molto più di semplici luoghi destinati alla produzione. Sono spazi nei quali ogni giorno prendono forma idee, investimenti, competenze professionali e opportunità di lavoro che contribuiscono al benessere dell’intera comunità.”

Eventi come l’AMP Motor Festival hanno il merito di reinterpretare questi spazi, trasformandoli temporaneamente in luoghi di incontro, scoperta e partecipazione. Per un fine settimana, un’area normalmente dedicata al lavoro diventa una vetrina del territorio, capace di attrarre visitatori, famiglie, appassionati e operatori economici. Questo genera movimento, favorisce relazioni, crea occasioni di confronto e contribuisce a rafforzare il legame tra le imprese e la comunità nella quale operano.

L’ingresso al Festival sarà libero e completamente gratuito. L’obiettivo è offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza coinvolgente, accessibile e di forte richiamo, capace di coniugare sport, passione, aggregazione e promozione del territorio.