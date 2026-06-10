L'Alcione Milano celebra l'ingresso di quattro giovani talenti nel mondo del calcio professionistico con la firma dei loro primi contratti.

In un momento di grande orgoglio per l’Alcione Milano, il club ha annunciato la firma dei primi contratti professionistici per quattro giovani promettenti del proprio vivaio. Questo traguardo rappresenta un riconoscimento tangibile dell’impegno e della dedizione che il club dedica alla crescita dei propri talenti.

I quattro giovani calciatori, tutti nati nel 2006, hanno dimostrato un talento eccezionale e una determinazione senza pari, conquistando il loro posto nel mondo del calcio professionistico. Questo successo non è solo un traguardo per loro, ma anche un segnale forte dell’efficacia del progetto Orangeneration dell’Alcione Milano.

I nuovi volti del calcio professionistico

I quattro giovani atleti che hanno firmato i loro primi contratti professionistici sono Filippo GallazziTommaso MocchiMattia Lione e Lorenzo Zini. Questi giocatori hanno dimostrato il loro valore nella scorsa stagione con la formazione Primavera, diventando simboli del vivaio Orange.

Ogni giocatore ha percorso un lungo cammino all’interno del vivaio dell’Alcione, superando numerose sfide e dimostrando una crescita costante. La loro dedizione e il loro impegno sono stati premiati con questa opportunità unica di entrare nel mondo del calcio professionistico.

Un punto di partenza, non un traguardo

La firma di questi contratti non rappresenta solo un traguardo, ma un punto di partenza per un nuovo percorso di crescita umana e professionale. L’Alcione Milano è fiera di aver creato un ambiente in cui i giovani talenti possono svilupparsi e raggiungere il loro pieno potenziale.

Il club ha espresso i suoi migliori auguri ai quattro giovani per la prossima stagione sportiva, incoraggiandoli a continuare a lavorare sodo e a perseguire i loro sogni. Questo riconoscimento è un testimone della filosofia dell’Alcione Milano, che vede nel settore giovanile il cuore pulsante del club.

L’importanza del vivaio per l’Alcione Milano

Il vivaio Orange è un pilastro fondamentale per l’Alcione Milano. Il club ha sempre creduto nell’importanza di investire nei giovani talenti, offrendo loro le risorse e il supporto necessari per crescere e diventare calciatori professionisti.

Questo successo è un esempio tangibile dell’efficacia del progetto Orangenerationche mira a sviluppare non solo le abilità tecniche dei giovani calciatori, ma anche le loro qualità umane e professionali. L’Alcione Milano continua a essere un punto di riferimento per la formazione dei giovani talenti, dimostrando che il futuro del calcio passa attraverso l’investimento nelle nuove generazioni.