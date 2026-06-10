Le scuole primarie possono prenotare gli spettacoli mattutini alla Scala, con tariffe dedicate, procedure di registrazione e la proposta pensata per i più piccoli: L’Elisir d’amore per i bambini.

Le scuole primarie hanno a disposizione un programma dedicato di spettacoli mattutini al Teatro alla Scalaconcepito per avvicinare i più giovani al mondo del teatro musicale. La rassegna, nota come Grandi Spettacoli per i Piccolimette in calendario opere adattate ai bambini, combinando parola, canto, suono e movimento per creare un’esperienza prossima al gioco infantile.

L’offerta è rivolta in particolare ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni e propone spettacoli della durata di circa un’ora, senza intervallo, pensati per mantenere attenzione e coinvolgimento. L’iniziativa non si limita alla visione: attraverso il linguaggio scenico i piccoli spettatori possono comprendere i meccanismi emotivi e narrativi dell’opera in maniera semplice e immediata.

Modalità di adesione e registrazione della scuola

Per partecipare è necessario consultare prima il regolamento e le informazioni generali disponibili nell’area riservata. La procedura prevede la registrazione della scuola e la compilazione della richiesta di adesione attraverso il portale dedicato: la richiesta inviata online non equivale automaticamente a una prenotazione definitiva.

La conferma della partecipazione viene inviata via e-mail dal Servizio Promozione Culturaleche valida la richiesta e dettaglia i posti assegnati. È quindi importante seguire tutte le indicazioni contenute nel regolamento prima di completare la procedura di prenotazione, in modo da evitare disguidi amministrativi.

Costi, modalità di pagamento e scadenze

La tariffazione è pensata per le scuole: il biglietto per gli studenti costa €15 per Platea e Palchi e €10 per la Galleria. Gli accompagnatori pagano una quota simbolica di €1 ciascuno, per incentivare la partecipazione del corpo docente e degli operatori didattici.

I pagamenti possono essere effettuati dalla scuoladall’insegnante o da un operatore culturale e sono ammessi tramite carta di creditobancomat o bonifico bancario. Se si sceglie il bonificoil pagamento deve essere completato almeno 14 giorni prima dello spettacolo; per le altre modalità il termine è di almeno 7 giorni prima.

Dettagli pratici per il pagamento

È fondamentale indicare nella causale i riferimenti della scuola e lo spettacolo scelto per velocizzare le verifiche amministrative. In caso di pagamento frazionato o da parte di terzi, conservare le ricevute e inserirle nella documentazione richiesta dal Servizio Promozione Culturale al momento della conferma.

L’Elisir d’amore per i bambini: trama e approccio didattico

La versione per i più piccoli de L’Elisir d’amore propone in chiave semplice e ironica la storia di Nemorino e Adina, con il personaggio di Dulcamara che introduce la comicità della vicenda. Il racconto mette in scena equivoci sentimentali e momenti teneri, mostrando come la sincerità dei sentimenti sia il vero motore dell’amore, più di qualsiasi rimedio miracoloso.

Questo adattamento sfrutta le risorse espressive dell’opera: parola e canto si alternano a suonirumorimovimento scenico e uso di luci e ombre per restituire ai bambini un’esperienza multisensoriale. L’obiettivo educativo è stimolare la curiosità verso il teatro musicalepromuovendo la comprensione emozionale attraverso immagini e sequenze facilmente comprensibili.

Informazioni sulle repliche e sul materiale informativo

Per conoscere le date e i prezzi delle repliche è disponibile una locandina informativa scaricabile, che riporta il calendario aggiornato della rassegna. Le richieste di adesione per questa proposta specifica sono aperte a partire dal 10 giugno 2026data dalla quale le scuole possono inviare le loro iscrizioni tramite l’area riservata.

Per facilitare la preparazione della visita didattica, il teatro mette a disposizione materiali introduttivi utili per il lavoro in classe prima e dopo lo spettacolo, consentendo così agli insegnanti di integrare l’esperienza con attività educative coerenti con i programmi scolastici.

Contatti utili per informazioni e conferme

Per ogni chiarimento sulla procedura di adesione, sui pagamenti o sulle caratteristiche delle rappresentazioni è possibile contattare il Servizio Promozione Culturale via e-mail o telefono. I riferimenti principali sono indicati per permettere un rapido contatto e ricevere la conferma ufficiale della prenotazione.

Contatti: e-mail [email protected] (Emanuela Spaccapietra) e [email protected] (Ilaria Biasini). Numeri di telefono: +39 02 8879 2026 e +39 02 8879 . Questi contatti gestiscono le conferme, le informazioni amministrative e ogni supporto utile alle scuole che intendono partecipare.