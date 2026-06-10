Un viaggio teatrale che esplora le domande del nostro tempo attraverso 56 spettacoli, tra nuove produzioni e ospitalità, con artisti di fama e giovani talenti.

Il teatro è un luogo magico dove le storie prendono vita e ci invitano a riflettere sulle grandi domande della nostra esistenza. Dove risiede il potere? Qual è la natura della verità? Quali sono le conseguenze delle nostre azioni? Questi interrogativi trovano spazio sul palcoscenico, dove nuovi sguardi e prospettive attivano emozioni profonde, empatia e spesso un pizzico di ironia per guardare la realtà in faccia.

La stagione teatrale 2026/27 si propone di esplorare il nostro tempo e le sue accelerazioni attraverso gli strumenti del teatro. Come diceva Picasso, il teatro è la menzogna che ci permette di conoscere la verità. Con questa filosofia, il progetto teatrale 2026/27 presenta 56 spettacoli tra nuove produzioni e ospitalità, coinvolgendo grandi ensemble e giovani artisti per guardare il mondo e il futuro del teatro.

Un fiore come simbolo di leggerezza

Il progetto teatrale 2026/27 è illustrato da un fiore creato dall’artista Valeria Petrone, un simbolo di leggerezza e intensità che accompagna il pubblico in questo viaggio. Il fiore rappresenta la delicatezza con cui il teatro affronta temi complessi, offrendo al pubblico l’opportunità di riflettere e emozionarsi.

Gli spettacoli in programma

La stagione teatrale 2026/27 offre una vasta gamma di spettacoli che spaziano da drammi intensi a commedie leggere. Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi:

Madri di Valentina Picello e Vito Vicino

Madri andrà in scena dal 27 ottobre al 1 novembre 2026 nella Sala Fassbinder. Questo spettacolo esplora il complesso rapporto tra madri e figlie, offrendo uno sguardo profondo e commovente su un tema universale.

EIGHT di Michele Di Giacomo

Dal 3 all’8 novembre 2026, la Sala Fassbinder ospiterà EIGHTuno spettacolo che indaga le dinamiche di potere e le relazioni umane attraverso una narrazione coinvolgente e intensa.

INCENDI di Filippo Dini e Frédérique Loliée

Dal 12 al 17 gennaio 2027, la Sala Shakespeare accoglierà INCENDIun’opera che esplora i temi della passione e della distruzione attraverso una messa in scena spettacolare.

BABY REINDEER di Francesco Mandelli

Dal 19 al 24 gennaio 2027, la Sala Fassbinder presenterà BABY REINDEERuna commedia che mescola umorismo e riflessione su temi contemporanei.

ORLANDO di Viola Graziosi e Arturo Cirillo

Dal 10 al 14 marzo 2027, la Sala Shakespeare ospiterà ORLANDOuna commedia che riadatta il classico di Shakespeare con un tocco moderno e coinvolgente.

A MIRROR di Ninni Bruschetta e Claudio Gregori

Dal 31 marzo al 4 aprile 2027, la Sala Shakespeare presenterà A MIRRORuno spettacolo falso e non autorizzato che gioca con le aspettative del pubblico.

AMADEUS di Ferdinando Bruni

Dal 7 al 28 maggio 2027, la Sala Shakespeare accoglierà AMADEUSun’opera che esplora la rivalità e la genialità attraverso la storia di Mozart e Salieri.

Open di Invisibile Kollettivo

Dal 9 al 25 giugno 2027, la Sala Fassbinder presenterà Openuno spettacolo che racconta storie personali e universali attraverso un linguaggio teatrale innovativo.

La stagione teatrale 2026/27 promette di essere un viaggio emozionante e riflessivo, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le grandi domande della nostra esistenza attraverso il potere del teatro.