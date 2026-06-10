L'Alcione ha superato le semifinali dell'Amici dei Bambini grazie a prestazioni eccezionali e ai rigori. Scopri come è andata.

L’Alcione ha dimostrato ancora una volta il suo valore, superando le semifinali dell’Amici dei Bambini con partite emozionanti e prestazioni eccezionali. Le due semifinali hanno visto l’Alcione affrontare il Sedriano e il Franco Scarioni, con risultati che hanno tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo.

La prima semifinale contro il Sedriano è stata un vero e proprio testa a testacon entrambe le squadre che hanno mostrato grande equilibrio e determinazione. L’Alcione ha iniziato con slancio, ma il Sedriano non si è fatto intimidire, rispondendo colpo su colpo. La partita è terminata in parità, portando la decisione ai calci di rigore.

Dollani, il portiere eroe

Il portiere dell’Alcione, Dollani, è stato decisivo, parando due rigori cruciali e permettendo alla sua squadra di avanzare. Anche Di Maro ha giocato un ruolo fondamentale, realizzando il rigore decisivo. Licaj e Maranelli hanno completato l’opera, siglando i gol che hanno portato l’Alcione in finale.

La sfida contro il Franco Scarioni

Nella seconda semifinale, l’Alcione ha affrontato il Franco Scarioni, un’altra squadra temibile. La partita è stata caratterizzata da un’altalena di emozioni, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni da gol. Di Maro e Altamura hanno cercato di portare la sfida sui binari giusti, ma è stato il Franco Scarioni a trovare il gol decisivo con un rigore realizzato da Della Sala.

Nonostante la sfortuna di alcuni pali colpiti, l’Alcione ha dimostrato grande resilienza e determinazione, riuscendo a superare anche questa sfida. La finale è stata un’altra dimostrazione di forza, con l’Alcione che ha dominato la partita fin dall’inizio. La tripletta di D’Angelo e i gol di Floris e Cotini hanno sigillato la vittoria, portando l’Alcione in finale.

La finale per il terzo posto

Nella finale per il terzo posto, il Sedriano e il Franco Scarioni si sono affrontati in una partita equilibrata. La Scarioni ha avuto la meglio grazie a un gol di Prestipino, che ha deciso la partita. Entrambe le squadre hanno mostrato grande correttezza e impegno, rendendo la partita emozionante fino alla fine.