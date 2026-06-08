La semifinale di andata tra Alcione Milano e Perugia Under 15 si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Scopri come si è svolta la partita e cosa aspettarsi per il ritorno.

La semifinale di andata del Campionato nazionale di Serie C Under 15 tra Alcione Milano e Perugia ha regalato una partita intensa e bilanciata, conclusasi con un 0-0 che mantiene aperte le speranze di entrambe le squadre. La sfida, disputatasi al centro sportivo Kennedy di Milano, ha visto un equilibrio tattico e una difesa solida da entrambe le parti, rendendo la partita un vero e proprio duello a scacchi.

Un inizio esplosivo dei padroni di casa

I primi quindici minuti della partita hanno visto l’Alcione Milano prendere il controllo del gioco con un approccio aggressivo. I padroni di casa hanno creato tre occasioni nitide da rete, ma il portiere del Perugia, Arcioni, ha compiuto tre interventi prodigiosi per salvare la propria porta. La pressione dei milanesi è stata costante, ma la difesa umbra, coordinata da De Vito e Parreschi, ha retto l’urto iniziale grazie a una concentrazione spiccata.

La reazione dei Grifoncelli

Dopo aver superato la burrasca iniziale, il Perugia ha iniziato a guadagnare terreno a centrocampo. Le geometrie degli umbri si sono fatte più precise, e la manovra offensiva si è spostata progressivamente negli ultimi sedici metri avversari. I Grifoncelli si sono resi pericolosi in diverse circostanze, sfiorando il vantaggio con una conclusione insidiosa di Mengani e un tentativo ravvicinato di Morresi. Entrambe le situazioni sono sfumate per una questione di centimetri, complice anche l’attenta guardia della retroguardia di casa.

Equilibrio perfetto in vista del ritorno

La ripresa ha visto fiammate alterne, ma le sostituzioni operate dai due allenatori non sono riuscite a spezzare la parità numerica. Il triplice fischio del direttore di gara della sezione di Parma ha decretato la fine delle ostilità, sancendo un pareggio a reti inviolate che rispecchia l’andamento della gara. La prossima sfida si terrà domenica 14 giugno al centro sportivo Paolo Rossi. In caso di un ulteriore pareggio, il Perugia, grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, avrà un vantaggio strategico e accederebbe direttamente alla finalissima scudetto senza dover disputare i calci di rigore.