Un minorenne è stato arrestato a Milano con le accuse di resistenza aggravata e lesioni dopo aver prima scagliato un sasso contro un'auto della Polizia Locale e poi lanciato un coltello che ha colpito un agente alla gamba; il giovane è stato rintracciato in via Valsesia e trovato con un tirapugni, mentre nell'abitazione sono state sequestrate due armi finte.

Nel quartiere di Baggioa Milanouna manciata di minuti di tensione si è trasformata in un arresto e in un episodio di cronaca che ha coinvolto la Polizia Locale e un gruppo di giovani. La vicenda è avvenuta venerdì seraintorno alle 19quando un agente in servizio è stato colpito alla gamba da un coltello lanciato da un minorenne mentre si trovava nell’abitacolo dell’auto di servizio.

La dinamica degli eventi ha pochi passaggi essenziali: prima un sasso contro il veicolo di pattuglia, poi il confronto fra agente e giovane, seguito dall’attacco che ha causato una lesione. Le successive indagini hanno portato rapidamente all’identificazione e al fermo del sospetto in un’altra via del quartiere.

La sequenza degli eventi in via Anselmo da Baggio

Secondo la ricostruzione, l’agente del Comando di zona stava percorrendo via Anselmo da Baggio a bordo di un’auto di servizio per recapitare alcuni atti. In quel momento un giovane ha lanciato un sasso contro il veicolo. L’operatore si è fermato per verificare eventuali danni e per richiamare il ragazzo all’ordine; mentre risaliva al posto di guida, il minore ha estratto un coltello con una lama di circa 5 centimetri e lo ha scagliato verso l’abitacolo, colpendo l’agente alla gamba.

Il ferimento dell’agente e la fuga

Il colpo ha procurato una ferita alla gamba dell’operatore, che ha poi ricevuto le cure necessarie. Subito dopo l’attacco, il giovane si è allontanato a piedi insieme ad alcuni amici che nel frattempo erano sopraggiunti. I colleghi dell’agente sul posto sono intervenuti per bloccare almeno uno dei presenti e avviare gli accertamenti per individuare il responsabile dell’aggressione.

Indagini, rintraccio in via Valsesia e sequestro

Le indagini della Polizia Locale hanno rapidamente portato all’identificazione del sospetto. Il minorenne è stato rintracciato poco dopo in via Valsesiadove è stato fermato durante il controllo e trovato in possesso di un tirapugni metallico. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane, dove gli agenti hanno sequestrato due repliche di armi da fuoco, entrambe finte.

Accuse e conseguenze procedurali

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato con le accuse di resistenza aggravata e lesioni. L’indagato è un minorenne la cui età è stata riportata come 16 o 17 anni nelle varie ricostruzioni; la detenzione delle repliche e il possesso del tirapugni hanno contribuito a delineare il profilo dell’episodio agli occhi degli investigatori.

Gli elementi raccolti sul luogo e le verifiche successive hanno permesso di ricostruire la sequenza dei fatti senza lasciare dubbi sull’origine dell’aggressione, mentre le forze dell’ordine hanno proceduto secondo le norme previste per i reati commessi da minori.

Luoghi e numeri rilevanti

L’episodio si è svolto nel perimetro del quartiere Baggiocon il primo atto in via Anselmo da Baggio e il rintraccio del sospetto in via Valsesia. Le azioni sono avvenute intorno alle 19 di venerdì. Tra i numeri citati nell’inchiesta figurano la lunghezza della lama del coltello, stimata in circa 5 centimetri, e la presenza di due repliche di armi sequestrate nell’abitazione.

Questo caso mette in luce come un singolo episodio di violenza possa in breve tempo richiedere l’intervento coordinato degli operatori sul territorio e attivare procedure investigative volte a tutelare sia gli agenti sia la comunità del quartiere.