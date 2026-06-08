Tutte le istruzioni per comprare i biglietti della finale LBA tra Umana Reyer Venezia e EA7 Emporio Armani Milano: date di prelazione, tariffe per settore numerato e settore 6, modalità d'acquisto e servizio navetta confermato per la stagione 2026/26.

La finale di gara 3 del campionato LBA tra Umana Reyer Venezia e EA7 Emporio Armani Milano è programmata per martedì 16 giugno ore 20.00. Qui trovate tutte le istruzioni pratiche per la vendita dei biglietti: finestre di prelazione, prezzi per le diverse categorie, procedure per il cambio posto, canali di acquisto e il servizio navetta attivato per agevolare i tifosi.

Le informazioni seguenti sintetizzano le regole di accesso alle vendite, i settori disponibili e le agevolazioni riservate agli abbonati Reyer. Per qualsiasi problema operativo è indicato l’indirizzo email per il supporto ticketing.

Calendario della vendita e regole di prelazione

La fase di prelazione per gli abbonati parte con finestre distinte: la vendita dedicata ai possessori degli abbonamenti REYER GOLD e EUROFIDELITY/FIDELITY si apre alle 09:00 di martedì 9 giugno e rimane attiva fino a mercoledì 10 giugno. La vendita libera inizia alle 09:30 di mercoledì 10 giugno.

Gli abbonati dei settori REYER GOLD e REYER EXCLUSIVE mantengono la prelazione sullo stesso posto fino alle 09:30 di giovedì 11 giugno. Per confermare la prelazione è necessario usare il codice di rinnovo indicato sul retro dell’abbonamento (sequenza alfanumerica iniziando per esempio con “TLITEXXXXXXXXXXXXX”). Se si incontrano difficoltà tecniche è possibile scrivere a ticketing@. La stessa procedura vale anche per gli abbonati del settore 6.

Come cambiare posto se sei abbonato Reyer Gold

Se un abbonato REYER GOLD preferisce scegliere un posto diverso rispetto a quello assegnato in prelazione, non va selezionata l’opzione “Prelazione” ma la voce “Acquista”; a quel punto sarà possibile scegliere manualmente il nuovo posto e applicare la tariffa corrispondente al tipo di abbonamento: REYER GOLDREYER GOLD under24 o REYER GOLD U13. Nota: gli abbonamenti REYER GOLD U30 rientrano nella tariffa standard REYER GOLD.

Settori, prezzi e categorie

La gara prevede due macro aree di acquisto: la tribuna numerata e il settore 6 (tifoseria in piedi, posto unico). Il settore 12 è riservato ai tifosi ospiti.

Prezzi per la Tribuna Numerataintero €50,00; Under 24 €15,00; Under 13 €10,00; tariffa riservata a Reyer Gold/Fidelity €20,00; Reyer Parents €30,00.

Prezzi per il Settore 6 – tifoseria in piedi (posto unico)intero €30,00; Under 24 €15,00; Under 13 €10,00; Reyer Gold/Fidelity €13,00; Reyer Parents €20,00.

Note operative sui biglietti e conferma acquisto

Per completare l’acquisto in prelazione è obbligatorio inserire il codice abbonamentoovvero il codice alfanumerico di 10 cifre situato sotto il codice a barre dell’abbonamento. Se si riscontrano problemi tecnici o dubbi relativi al codice, il riferimento per l’assistenza è ticketing@.

Canali di vendita e istruzioni particolari

I biglietti possono essere acquistati tramite diversi canali: online, presso il Reyer Store del Taliercio (orario 16:30-19:30 dal lunedì al venerdì) e attraverso i rivenditori autorizzati (lista disponibile online). Per chi acquista il posto nel settore 6 tramite la piattaforma Vivaticket è necessario scegliere l’opzione “Selezione automatico del posto” e poi selezionare i ticket nel settore 6.

Ricordate che il settore 12 è dedicato esclusivamente ai tifosi ospiti: verificate sempre la collocazione al momento dell’acquisto per evitare problemi all’ingresso.

Servizio navetta per i tifosi

Grazie alla partnership con Brusutti Trasportiper l’intera stagione 2026/26 è confermato il servizio navetta gratuito che collega Piazzale Roma e il Palasport Taliercio. Il servizio è attivo sia nella tratta di avvicinamento alla partita sia nel percorso di ritorno a termine dell’incontro, agevolando i tifosi provenienti dal centro storico.

Gli orari delle navette sono organizzati per garantire l’arrivo in tempo utile alla palla a due e la partenza al termine della gara; per dettagli precisi sugli orari consultare i canali ufficiali del club o i punti vendita autorizzati.

Per qualsiasi chiarimento operativo prima dell’acquisto o per problematiche legate ai biglietti è possibile contattare l’assistenza via email all’indirizzo ticketing@che fornirà supporto su codici, conferme d’ordine e cambio posto.