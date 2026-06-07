Dopo una semifinale epica, la Reyer Venezia torna in finale Scudetto dopo sette anni. Affronterà l'Olimpia Milano in una serie che promette di essere memorabile.

Il basket italiano è pronto a vivere una delle finali più attese degli ultimi anni. Dopo una semifinale che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di tifosi, la Reyer Venezia ha conquistato il diritto di sfidare l’Olimpia Milano nella finale Scudetto 2026. Una serie che promette di essere ricca di emozioni e di altissimo livello tecnico.

La Reyer Venezia ha compiuto un’impresa straordinaria, superando la Virtus Bologna in una serie di playoff durissima e decisa solo nell’ultima partita. Gli orogranata hanno dimostrato di essere una squadra capace di reagire nei momenti cruciali, sfatando un tabù che durava da anni. L’ultima volta che Venezia aveva raggiunto la finale Scudetto era nel 2019quando aveva vinto il titolo contro Sassari.

La strada verso la finale: l’epica impresa della Reyer Venezia

La strada verso la finale è stata lunga e piena di ostacoli per la Reyer Venezia. Dopo aver chiuso la stagione regolare al quarto posto con un record di 19-9gli orogranata hanno dovuto affrontare i campioni d’Italia in carica, la Virtus Bologna. La serie è stata decisa solo nella quarta partita, con una rimonta spettacolare che ha visto Venezia passare dal -12 al +7 negli ultimi minuti.

Il protagonista della serata è stato RJ Coleche ha segnato 30 puntiil massimo in carriera in Serie A. Anche Amedeo Tessitori e Jordan Parks hanno offerto prestazioni eccezionali, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La Virtus Bologna, nonostante i 19 punti di Saliou Niang e i 17 punti di Carsen Edwardsnon è riuscita a resistere alla rimonta degli avversari.

L’Olimpia Milano: la squadra da battere

Dall’altra parte del campo, l’Olimpia Milano si presenta come la squadra più titolata d’Italia, con ben 31 scudetti nella sua storia. I biancorossi hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto con un record di 20-8dimostrando ancora una volta di essere una delle squadre più forti del campionato. Milano ha vinto 3 degli ultimi 4 scudetticonfermando il suo dominio nel basket italiano.

La finale Scudetto sarà un’occasione importante per l’Olimpia Milano, che cerca il suo 32° titolo. La squadra, guidata da Peppe Poetaha dimostrato di essere in ottima forma, superando la Germani Brescia in semifinale. Milano avrà il vantaggio del fattore campo, avendo chiuso la stagione regolare davanti alla Reyer Venezia.

Il calendario della finale Scudetto

La finale Scudetto 2026 si giocherà al meglio delle 5 garecon il seguente calendario:

Gara 1 Giovedì 11 giugno alle ore 20:00 – Forum di Milano

Giovedì 11 giugno alle ore 20:00 – Forum di Milano Gara 2 Sabato 13 giugno alle ore 20:00 – Forum di Milano

Sabato 13 giugno alle ore 20:00 – Forum di Milano Gara 3 Martedì 16 giugno alle ore 20:00 – Palasport Taliercio di Venezia

Martedì 16 giugno alle ore 20:00 – Palasport Taliercio di Venezia Gara 4 (se necessaria): Giovedì 18 giugno, orario da definire – Palasport Taliercio di Venezia

(se necessaria): Giovedì 18 giugno, orario da definire – Palasport Taliercio di Venezia Gara 5 (se necessaria): Domenica 21 giugno, orario da definire – Forum di Milano

Tutte le partite della serie finale saranno trasmesse in chiaro su Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e in diretta su LBATV e Sky Sport Basket. Inoltre, sarà possibile seguire gli incontri in streaming su NOW.

La finale Scudetto 2026 promette di essere una delle più emozionanti degli ultimi anni. La Reyer Venezia, dopo una rimonta epica, è pronta a sfidare l’Olimpia Milano in una serie che potrebbe scrivere una nuova pagina della storia del basket italiano. Non resta che attendere il fischio d’inizio per vivere momenti indimenticabili.