Cesare Cremonini ha avviato il suo tour estivo 2026 con una data zero a Gorizia. Scopri le tappe, le canzoni e le novità del CREMONINILIVE26.

Cesare Cremonini ha dato il via al suo CREMONINILIVE26 con una data zero all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia il 31 maggio 2026. Il tour, che proseguirà con tappe in alcune delle location più iconiche d’Italia, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i fan del cantautore bolognese.

Con oltre 350.000 biglietti venduti e una produzione scenografica di grande impatto, il tour rappresenta il culmine di una carriera che ha visto Cremonini esibirsi in teatri, palasport e stadi. Questa volta, l’artista ha scelto location simboliche e di grande capienza per offrire uno spettacolo unico.

Le tappe del tour e i momenti salienti

Dopo la data zero a Gorizia, il tour ha fatto tappa al Circo Massimo di Roma il 6 e 7 giugno, con la prima data già sold out. Successivamente, Cremonini si esibirà a Milano il 10 giugno all’Ippodromo SNAI La Mauraa Imola il 13 giugno nella nuova Music Park Arena dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, e chiuderà a Firenze il 17 giugno alla Visarno Arena.

Ogni concerto è caratterizzato da una produzione monumentalecon una passerella di oltre 100 metri, quattro torri alte 22 metri e più di 120 metri quadrati di schermi ed effetti visivi. Cremonini salirà sul palco con una band rinnovata, alternandosi tra pianoforte, chitarra, fisarmonica e sassofono, strumento che ha recentemente integrato stabilmente nel suo repertorio.

La scaletta del concerto a Gorizia

La scaletta della data zero a Gorizia ha offerto un viaggio attraverso la carriera di Cremonini, con brani tratti dal suo ultimo album ALASKA BABYclassici del repertorio solista e alcuni passaggi legati alla sua esperienza con i Lùnapop. Tra le canzoni eseguite, spiccano Alaska Baby50 SpecialPoetica e Nessuno vuole essere Robinoltre a una cover dei QueenTie Your Mother Down.

Un momento particolare è stato il ritorno live di Possibili Scenariassente dai concerti dal 2018, e l’inclusione di brani come Le sei e ventisei e Ora che non ho più teche hanno suscitato grande interesse tra i fan.

Il percorso artistico di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini arriva al CREMONINILIVE26 dopo una fase live intensa, culminata nei 15 stadi del 2026. Il nuovo tour segue anche la pubblicazione di ALASKA BABY e il successo radiofonico di Ragazze facili.

Dal debutto con i Lùnapop alla carriera solista, Cremonini ha costruito un repertorio che oggi regge grandi venue e pubblici trasversali. Brani come 50 SpecialPoeticaNessuno vuole essere Robin e Logico #1 restano centrali nella sua storia live.

Il cantautore ha recentemente annunciato la lavorazione di un nuovo disco, registrato a Londra nello studio di Damon Albarn. Questo progetto, definito un disco rock and rollrappresenta una svolta nel suo percorso artistico, segnando un momento di rottura e rinnovamento.

Cremonini ha spiegato che il sassofono, strumento che ha iniziato a studiare in un momento di difficoltà personale, è diventato una parte fondamentale del suo nuovo progetto. Lo studio di questo strumento gli ha permesso di trovare nuova ispirazione e di produrre canzoni con una sincerità che non provava da tempo.

Il tour 2026 rappresenta quindi non solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche un’anticipazione del futuro musicale di Cesare Cremonini, un artista che continua a evolversi e a sorprendere il suo pubblico.