Una giornata di sport, solidarietà e condivisione: scopri il programma della Impegno Cup 2026 a Venegono Superiore.

Il calcio paralimpico torna a brillare a Venegono Superiore. Domenica 7 giugno 2026, l’Elmec Solar Stadium aprirà le porte alla seconda edizione della Impegno Cupun evento che va ben oltre la semplice competizione sportiva. Organizzato da Impegno Calcioquesto torneo rappresenta un momento di integrazione e condivisione per tutto il territorio.

L’iniziativa, che prenderà il via alle ore 14:00, vedrà sfidarsi alcune delle più importanti realtà del calcio inclusivo. Tra le squadre partecipanti, spiccano i nomi di MilanJuventusAtalantaAlcioneGiana Erminio e Valle Olona. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno saranno i Camaleontila squadra svizzera campione in carica.

Un programma ricco di emozioni e solidarietà

La giornata sarà articolata in diversi momenti clou. Alle ore 14:00 inizieranno le prime partite, per arrivare alla finalissima prevista per le 17:20. Alle 18:00, si terrà la cerimonia di premiazione ufficiale. Ma l’evento non si limiterà solo alle competizioni sportive.

Dalle 17:00 alle 18:30, tutti i presenti potranno gustare un aperitivo gratuito offerto dallo sponsor Scoiattolocon ravioli per tutti. Inoltre, saranno previste numerose attività di intrattenimento per le famiglie e uno spazio dedicato alla raccolta fondi per sostenere i progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

Lo spirito della Impegno Cup

La Impegno Cup non è solo un torneo, ma un vero e proprio momento di comunità. Gli organizzatori spiegano: «Questa giornata vuole mettere al centro le persone, creando occasioni vere di incontro e partecipazione. Lo sport ha la capacità straordinaria di abbattere barriere e creare comunità. Questo è lo spirito che vogliamo vivere e condividere».

L’ingresso all’evento sarà libero e aperto a tuttiin linea con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la partecipazione. La manifestazione è realizzata con il sostegno di partner, sponsor e associazioni che credono nel potere unificante dello sport.

Come partecipare

Per rimanere aggiornati sugli eventi sportivi del territorio, è possibile iscriversi al servizio gratuito di notifiche via WhatsApp. Basta aggiungere alla lista dei contatti il numero 0039 347 2523606 e inviare un messaggio con il testo VARESE CALCIO. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, garantendo l’anonimato di ciascun iscritto.

Per disattivare il servizio, è sufficiente inviare un messaggio con il testo STOP VARESE CALCIO sempre al numero 0039 347 2523606. Un’occasione unica per vivere una giornata di sport, inclusione e condivisione.