Dopo una stagione di alto profilo per la Casatese Merate arrivano riconoscimenti individuali per il difensore Milani e per l'allenatore Commisso; la squadra ha inoltre disputato un'amichevole contro l'Alcione primavera terminata 2-2 che ha fornito spunti tecnici per il futuro.

La Casatese Merate chiude una fase stagionale ricca di soddisfazioni anche sul piano dei riconoscimenti individuali e dell’attività sul campo. Tra i premi conseguiti emergono quelli al difensore classe 2001 Milani e al tecnico mister Commissomentre la squadra ha affrontato un test amichevole contro l’Alcione primavera valido per valutare interpreti e soluzioni tattiche.

I riconoscimenti raccolgono meriti legati a un’annata che ha visto la Casatese protagonista nel campionato di Serie D girone B e nella corsa playoff; parallelamente, l’amichevole disputata al Cavalier Ferrario di Merate ha offerto un banco di prova per ragazzi e rincalzi in vista delle prossime scelte tecniche.

Premio per Milani: il riconoscimento al difensore classe 2001

Il difensore Milaninato nel 2001, ha ricevuto un premio per il suo rendimento stagionale dopo aver contribuito con due reti al cammino della Casatese. Il riconoscimento lo colloca tra i profili più apprezzati del reparto arretrato, tanto che i sostenitori lo hanno indicato come uno dei migliori difensori dell’intera Serie D. Il trofeo è stato ritirato in occasione di una cerimonia a Roma, dove il giocatore ha avuto modo di raccogliere attestati di stima per la continuità e l’affidabilità dimostrate sul campo.

Commisso premiato come miglior allenatore del girone B

Mister Commisso è stato insignito del riconoscimento FairPlay & Football 2026 come miglior allenatore del girone B di Serie D 25-26. Il premio valorizza il lavoro del tecnico che, in sintonia con una società orientata alla crescita dei giovani, ha saputo inserire e valorizzare elementi emergenti nel progetto squadra. L’apprezzamento per il lavoro svolto è arrivato anche per la capacità di coniugare rendimento sportivo e crescita di prospetti under.

Giovani lanciati da Commisso e attenzioni del mercato

Tra i ragazzi promossi in prima squadra figurano il centrocampista Ndao (classe 2008), autore di un gol e due assist in 20 presenze, e Braida (classe 2008), che ha messo a referto due reti e un assist in 24 partite. Le prestazioni di questi centrocampisti hanno attirato attenzioni di mercatocon segnalazioni di interesse da parte di club di Serie A, tra cui il Genoa e altre società alla ricerca di prospetti giovani e pronti a crescere.

Amichevole al Cavalier Ferrario: Casatese Merate 2 – Alcione primavera 2

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, al Cavalier Ferrario di Meratela Casatese Merate ha affrontato l’Alcione primavera in un’amichevole conclusa sul punteggio di 2-2. La partita ha rappresentato un’occasione pratica per testare moduli, ritmi e inserimenti di giovani elementi: lo 0-0 iniziale ha lasciato spazio a fasi di studio, poi a una gara equilibrata con scambi di vantaggi e rimonte.

Valutazioni tecniche emerse dal test

L’incontro ha messo in evidenza sia aspetti positivi sia margini di miglioramento. Sul piano difensivo, la squadra ha mostrato compattezza nella gestione delle transizioni, grazie anche al contributo di elementi come Milanimentre in fase offensiva sono emerse buone soluzioni sui calci piazzati e in costruzione centrale. Per il gruppo allenato da Commissoil pareggio è servito a verificare rotazioni e ad assegnare minuti ai giovani in vista della programmazione della stagione successiva.

In chiusura, i riconoscimenti ricevuti da Milani e dal tecnico Commisso rappresentano la fotografia di un ciclo che premia il lavoro collettivo e la filosofia societaria orientata allo sviluppo dei prospetti. L’amichevole con l’Alcione primavera, invece, ha consegnato all’ambiente indicazioni pratiche utili per le scelte future, confermando come la Casatese Merate continui a puntare su talenti giovani affiancati da esperienza e solidità tattica.