Monza ospita la quarta edizione del Monza Live Sound Festival con anteprima il 5 giugno al LibertHUB, cinque serate nel centro storico e oltre 140 band selezionate tra 400 candidature provenienti da tutta Italia.

La città di Monza torna a farsi palcoscenico. Il Monza Live Sound Festival giunge alla sua quarta edizione con un programma pensato per riportare la musica dal vivo al centro della vita urbana: un’anteprima il 5 giugno al Centro Civico Libertà – LibertHUB e cinque serate tra giugno e luglio che animeranno il centro storico con concerti gratuiti dalle 18 alle 24.

La manifestazione mette sul palco oltre 140 band amatoriali selezionate tra più di 400 richieste arrivate in quindici giorni: ogni gruppo avrà a disposizione trenta minuti per esibirsi e potrà contare su impianti audio, luci, batteria e amplificatori messi a disposizione dagli organizzatori.

Luoghi e formula del festival nel centro storico

Il festival si declina su quattro corner musicali collocati in punti riconoscibili della città: Piazza RomaPiazza San PaoloPonte dei Leoni e Spalto Maddalena. In ciascuna area si alterneranno fino a sette gruppi per serata, garantendo così un’offerta di oltre 28 esibizioni ogni appuntamento e più di 140 performance nell’intero cartellone.

Anteprima e calendario ufficiale

L’anteprima si terrà il 5 giugno al Centro Civico Libertà – LibertHUBin Viale Libertà 144. Dopo l’apertura la rassegna prosegue con cinque serate nel centro storico: 12 giugno19 giugno21 giugno (in occasione della Festa della Musica), 3 luglio e 10 luglio. Gli spettacoli si svolgeranno in contemporanea nelle quattro aree, permettendo al pubblico di costruire un proprio percorso musicale serata dopo serata.

Selezione delle band, generi e provenienze

La scelta dei partecipanti è stata operata valutando le demo inviate; l’obiettivo dichiarato è offrire un palcoscenico ampio e variegato. Il cartellone spazia dal rock al cantautoratodall’indie alle contaminazioni jazzfunk e urbanfino a proposte pop ed elettroniche. L’eterogeneità dei generi è pensata per restituire alla città un tappeto sonoro equilibrato e plurale.

Le candidature provengono da decine di città: tra le località segnalate figurano RomaBariTorinoBolognaPalermoCataniaFirenze e molte altre province italiane. Questo flusso nazionale testimonia l’attrattiva crescente della rassegna per le realtà della musica emergente.

Esempi di artisti in programma

La serata inaugurale del 5 giugno vede in scaletta gruppi come Chasing EchoesRunning Train BandChanges AheadBorder CollinsPlay4Soul e Matteo Pizzoli’s True Grit. Nel corso delle serate successive sono previste decine di nomi provenienti da diversi filoni musicali: per il 12 giugno, il 19 giugno, il 21 giugno, il 3 luglio e il 10 luglio il calendario include formazioni e solisti che vanno dal rock energico all’elettronica più raffinata, passando per proposte cantautorali e ensemble funk.

Ogni band disporrà del tempo tecnico necessario e dei supporti di base per garantire performance di qualità e continuità del programma. L’impostazione permette inoltre ai musicisti di farsi conoscere da un pubblico eterogeneo e di fare rete con colleghi provenienti da altre regioni.

Obiettivi dell’iniziativa e impegno del Comune

Il progetto, promosso e patrocinato dal Comune di Monzasi inscrive sotto il claim «La città che suona» e intende favorire il dialogo tra artisti, cittadini e spazi urbani. L’intento è duplice: da un lato restituire centralità alla musica dal vivo nella vita pubblica, dall’altro sostenere la crescita di un circuito di artisti emergenti che spesso operano fuori dalle dinamiche commerciali tradizionali.

Per i residenti e per i visitatori il festival rappresenta un’opportunità di fruizione culturale gratuita, capace di trasformare piazze e percorsi cittadini in luoghi di incontro e scoperta musicale durante le sere estive.