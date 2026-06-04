Manu Chao torna in Italia per un concerto imperdibile a Legnano. Scopri tutte le novità del Rugby Sound Festival e preparati a vivere una serata magica.

L’estate 2026 si annuncia ricca di emozioni musicali grazie al Rugby Sound Festival, che quest’anno ospiterà uno dei nomi più iconici della musica internazionale: Manu Chao. L’appuntamento è fissato per martedì 21 luglio sull’Isola del Castello di Legnano, una location suggestiva lambita dal fiume Olona e dominata dal Castello di San Giorgio.

Manu Chao: un artista senza confini

Manu Chao è un vero e proprio pioniere della musica alternativa, conosciuto per il suo stile unico che fonde rock, folk e influenze multiculturali. Con i Mano Negra e poi da solista, ha creato brani diventati inni generazionali, come Mala Vida, Clandestino e Próxima Estación: Esperanza. Il suo ultimo album, Viva Tu, continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Il rapporto di Manu Chao con l’Italia è sempre stato speciale, e questo concerto promette di essere un’ulteriore conferma di questo legame. Gli organizzatori del festival sono entusiasti di poter ospitare un artista di tale caratura, sottolineando come la sua presenza rappresenti un valore aggiunto straordinario per la manifestazione.

Biglietti e informazioni pratiche

I biglietti per il concerto di Manu Chao saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 5 giugno. L’evento è organizzato da Shining Production e Rugby Parabiago, con il patrocinio del Comune di Legnano. Per chi desidera vivere un’esperienza completa, il festival offre anche altre serate imperdibili con artisti di fama nazionale e internazionale.

Il programma del Rugby Sound Festival

Il Rugby Sound Festival si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, con una line-up ricca e variegata che spazia tra generi e stili diversi. Ecco alcuni degli altri artisti che si esibiranno:

Tony Pitony – giovedì 2 luglio (già sold out)

– giovedì 2 luglio (già sold out) Madame – venerdì 3 luglio

– venerdì 3 luglio Elio e Le Storie Tese – 9 luglio

– 9 luglio Subsonica con opening di Casino Royale e Tara – 10 luglio

con opening di e – 10 luglio Finley e Teenage Dream – 11 luglio

e – 11 luglio Salmo con Scar e 18K in apertura – 16 luglio

con e in apertura – 16 luglio Voglio tornare negli anni ’90 – 4 luglio

– 4 luglio Zarro Night con special guest Il Pagante – 18 luglio

Una location unica

L’Isola del Castello di Legnano è una location d’eccezione che offre un’atmosfera unica per gli spettacoli estivi. Lambita dal fiume Olona, l’isola è un vero e proprio gioiello naturale che si presta perfettamente a ospitare eventi di grande richiamo. Il Castello di San Giorgio, che domina la scena, aggiunge un tocco di fascino storico a questa cornice già suggestiva.

Il Rugby Sound Festival, nato nel 1999, si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, grazie alla sua capacità di coinvolgere pubblici trasversali e di offrire una programmazione ricca ed eclettica. Ogni anno, il festival sorprende con nuove proposte e collaborazioni esclusive, rendendo ogni edizione un’esperienza unica.

Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile con Manu Chao e gli altri grandi artisti del Rugby Sound Festival. Acquista i tuoi biglietti e preparati a vivere la magia della musica in una delle location più suggestive della Lombardia.