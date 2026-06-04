Un giovane di 29 anni è stato aggredito in via Civitavecchia a Milano e trasferito in condizioni critiche all'ospedale Niguarda; i carabinieri indagano su una possibile rapina con due aggressori

Una violenta aggressione in strada ha scosso la zona nord-est di Milano nella serata di mercoledì 3 giugno. Un uomo di 29 anni è stato trovato gravemente ferito in via Civitavecchia, non lontano dalla fermata della linea verde della metropolitana a Crescenzago. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i militari per i rilievi.

Le prime informazioni parlano di più fendenti e di una ferita particolarmente seria alla spalla: il giovane, di origine egiziana, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità hanno aperto un fascicolo per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

Secondo le ricostruzioni, l’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22:00. Sul posto sono arrivati il personale del 118 con ambulanza e automedica; i sanitari hanno trovato il 29enne in condizioni critiche ma cosciente. Il ragazzo presentava una ferita grave alla spalla e numerosi tagli al volto e agli arti superiori.

Stato della vittima e trasferimento

Dopo le prime cure sul luogo dell’aggressione il paziente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Qui i medici hanno proseguito le terapie e gli accertamenti, mentre i sanitari hanno comunicato che il giovane era rimasto cosciente durante il trasporto. Per codice rosso si intende l’immediata necessità di assistenza medica a causa del rischio per la vita o per gravi danni fisici.

Le indagini e le prime ipotesi

I carabinieri della Stazione di Crescenzago hanno effettuato i rilievi nella zona dell’aggressione, raccogliendo testimonianze e cercando immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Secondo gli elementi iniziali, l’attacco potrebbe essere stato legato a una rapina: due uomini con il volto parzialmente coperto avrebbero avvicinato la vittima, aggredendola nel tentativo di sottrarle qualcosa.

Ricostruire la dinamica

Gli investigatori stanno cercando di capire la sequenza degli eventi e se vi siano testimoni oculari disposti a fornire elementi utili. Al momento non sono stati segnalati arresti né sono state rese note descrizioni precise dei possibili aggressori. L’attenzione è puntata anche su eventuali elementi riconducibili a precedenti denunce o a dinamiche di microcriminalità nella zona di via Civitavecchia e delle vie limitrofe.

Il contesto più ampio: altri episodi nella notte

La notte tra il 3 e il 4 giugno ha registrato altri casi di violenza in provincia e nella cintura urbana di Milano. Nelle ore successive all’accoltellamento a Crescenzago, un’altra aggressione in centro a Pero ha portato al ferimento di un uomo di 39 anni, anch’egli colpito da arma bianca e trasportato in ospedale. Questi episodi contribuiscono a suscitare preoccupazione tra residenti e commercianti per la sicurezza notturna.

Ripercussioni sulla sicurezza locale

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree urbane segnalate come più a rischio, potenziando la presenza nelle ore serali e notturne. Le autorità municipali e i rappresentanti di quartiere stanno monitorando la situazione, valutando possibili misure di prevenzione, come maggiore illuminazione, telecamere e pattugliamenti. L’obiettivo è ridurre i fattori che favoriscono rapine e aggressioni.

Cosa resta da chiarire e prossimi sviluppi

Molte domande restano aperte: i motivi esatti dell’aggressione, l’identità e il numero preciso degli assalitori, e la possibile presenza di complici o testimoni più informati. Le indagini proseguiranno con l’analisi delle immagini di videosorveglianza, l’audizione della vittima e la raccolta di testimonianze, oltre ai rilievi tecnici sul luogo dell’evento.

La comunità locale attende aggiornamenti sulle condizioni del 29enne ricoverato e sull’esito delle attività investigative. Nel frattempo il caso rimane sotto osservazione, con le autorità impegnate a fornire risposte rapide per ricostruire i fatti e garantire sicurezza.