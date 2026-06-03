Il torneo Amici dei Bambini vive la fase decisiva dopo lo stop per pioggia: Alcione e Pergolettese avanzano, Seregno e Sedriano rinviano lo scontro diretto che ora si giocherà venerdì, mentre il weekend vedrà quarti e semifinali all'Aldini.

Il torneo Amici dei Bambini è entrato nella sua fase conclusiva ma il meteo ha imposto un cambio di programma, rimandando alla fine della settimana la definizione di due posti tra le quattro semifinaliste. Dopo oltre due mesi di gare a Via Felice Orsini, due squadre hanno già conquistato il pass per il penultimo atto: l’Alcione e la Pergolettese. Il temporale che ha colpito la zona ha interrotto la sfida tra Seregno e Sedriano sullo 0-0 e ha costretto gli organizzatori a riprogrammare il tabellone per permettere il regolare completamento dei quarti, delle semifinali e della finale.

La corsa dell’Alcione: solidità e personalità

L’Alcione ha mostrato carattere e qualità nel match che ha aperto la giornata, superando la Pro Sesto per 2-0. La squadra di Floris ha preso subito l’iniziativa e ha saputo sfruttare gli spazi con calcio propositivo, mentre la formazione avversaria ha provato a limitare i danni puntando sulle ripartenze. Il gol che ha sbloccato l’incontro è nato da una manovra centrale culminata in un tocco ravvicinato di Floris; nel prosieguo i padroni di casa si sono resi pericolosi con tiri dalla distanza e azioni insistite, dimostrando equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva. La prova collettiva ha evidenziato giocatori chiave, con il portiere autore di interventi decisivi e la coppia di centrocampo che ha saputo dettare il ritmo.

Momenti chiave e protagonisti

Nel corso della partita si sono distinti alcuni elementi che hanno inciso sul risultato: un esterno ha sfiorato il gol con un tiro angolato, mentre il centravanti ha cercato la doppietta in diverse riprese. L’allenatore ha lavorato bene sulle rotazioni e sulle letture in fase difensiva, limitando le incursioni avversarie. Il collettivo ha saputo gestire la pressione nei minuti finali, con interventi difensivi pronti e un ordine tattico che ha impedito alla Pro Sesto di trovare il varco giusto. La vittoria ha confermato la candidatura dell’Alcione a protagonista del torneo.

Pergolettese: efficacia e finalizzazione

La Pergolettese ha invece messo in mostra grande concretezza contro l’Accademia Pavese, imponendosi per 3-1 in una partita giocata con ritmi alti e con rapide transizioni. La squadra gialloblù ha capitalizzato al massimo le occasioni nate da calci piazzati e contropiede, trovando il vantaggio su una situazione da corner e raddoppiando nella ripresa con un filtrante ben calibrato e una conclusione precisa del numero 9. Un tiro da fuori e una deviazione su respinta hanno poi completato il punteggio. Nonostante la reazione avversaria che ha ridotto lo svantaggio con una prodezza individuale, la Pergolettese ha mantenuto il controllo evitando cali di tensione.

Analisi della ripresa

La seconda frazione ha visto i gialloblù aumentare l’intensità: un contropiede ben orchestrato ha portato al gol che ha chiuso definitivamente i giochi, mentre una punizione insidiosa ha generato una serie di ribattute concluse dall’attaccante di riferimento. Sul piano difensivo la squadra ha beneficiato di interventi tempestivi del portiere e di chiusure preventive dei difensori, che hanno annullato le ultime fiammate biancorosse. L’esito consente alla Pergolettese di volare in semifinale con morale alto e certezze sulle soluzioni offensive.

Il rinvio tra Seregno e Sedriano e il nuovo calendario

Il confronto tra Seregno e Sedriano è stato sospeso a causa della pioggia quando il risultato era ancora sullo 0-0, dopo un quarto d’ora combattuto. La gara era aperta a qualsiasi esito: i brianzoli avevano spinto con forza all’inizio, mentre i biancazzurri avevano risposto con resistenza e qualche sortita offensiva. Un paio di occasioni degne di nota, una traversa e un tiro da piazzato che ha impensierito la difesa, hanno animato i minuti iniziali, ma l’intensificarsi del maltempo ha reso il terreno impraticabile e l’arbitro ha deciso per la sospensione a pochi minuti dal riposo. Gli organizzatori hanno così riprogrammato lo scontro decisivo e l’intero svolgimento delle fasi finali.

Il programma aggiornato

Il calendario rivisto prevede il recupero del quarto di finale tra Seregno e Sedriano nella serata di venerdì 5 giugno alle 18:30, mentre sabato 6 giugno l’Aldini ospiterà l’intenso programma che porterà alle finali dilettanti: mattina dedicata al confronto tra Virtus Ciserano Bergamo e Franco Scarioni, quindi le due semifinali con l’Alcione che attende la vincente tra Seregno e Sedriano e la Pergolettese che affronterà la seconda semifinale. Nel pomeriggio si disputeranno la finale per il terzo posto e la finalissima per il primo e secondo posto.

Con il recupero fissato e le altre partite già in archivio, il torneo si prepara a vivere un fine settimana ricco di emozioni: dalle ultime battute dei dilettanti fino all’ingresso delle squadre professionistiche nella giornata successiva, che porterà avanti il tabellone verso la conclusione dell’evento.