Il settore giovanile del Monza ha raccolto risultati importanti tra tornei internazionali, amichevoli e gare di campionato: dall’affermazione dell’Under 10 in Ungheria ai successi nella Scuola Calcio, passando per le vittorie nelle categorie agonistiche.

Il settore giovanile del Monza ha vissuto un fine settimana ricco di risultati, con esiti positivi sia nei tornei che nelle partite ufficiali e amichevoli. Le diverse formazioni, dalla Scuola Calcio all’Attività di Base fino all’agonistica, hanno mostrato qualità tecniche e spirito di squadra su campi italiani e internazionali.

Risultati principali delle squadre agonistiche

La categoria Under 18 ha ottenuto una vittoria significativa battendo il Parma con un risultato netto di 2-0, frutto di una prestazione compatta e concreta in fase offensiva e difensiva. L’esito rafforza la posizione dei ragazzi nel campionato e conferma la crescita individuale di alcuni elementi chiave del gruppo.

Partite amichevoli e rendimento offensivo

L’Under 17 ha offerto uno spettacolo di gol in un’amichevole contro il Genoa, terminata 7-4: i marcatori hanno saputo approfittare degli spazi e mettere in evidenza la capacità di finalizzazione del reparto avanzato. Anche l’Under 15 si è distinta in trasferta contro la Sampdoria, vincendo 6-2 grazie a un attacco brillante e a una fase di ripartenza ben organizzata.

Attività di base: tornei e risultati internazionali

Nell’Attività di Base si registrano risultati di rilievo: l’Under 10 ha conquistato il primo posto alla Budapest Youth Cup dimostrando adattabilità e maturità competitiva in un contesto internazionale. L’esperienza all’estero è stata utile per testare i progressi tecnici e tattici dei più giovani in confronto a realtà diverse.

Altri tornei e piazzamenti

L’Under 12 ha ottenuto un convincente 12-0 contro la Folgore Caratese in un’amichevole e si è posizionata al secondo posto nel 6° Torneo G. Clerici, segno di continuità nelle prestazioni. L’Under 13 e l’Under 11 hanno partecipato regolarmente ai rispettivi tornei, mantenendo ritmo e competitività utili per la crescita collettiva.

Scuola Calcio: risultati e riconoscimenti

La Scuola Calcio del Monza ha portato a casa il Memorial Franco Aceti, un segnale positivo sull’attività di formazione e sulle metodologie applicate dai tecnici. Inoltre, nella stessa manifestazione internazionale della Budapest Youth Cup la Scuola Calcio ha conquistato il terzo posto, confermando la solidità del progetto giovanile anche fuori dai confini nazionali.

Partite amichevoli e sviluppo individuale

Tra le amichevoli, la squadra della Scuola Calcio ha superato l’Aldini per 6-2, partita che ha evidenziato l’efficacia delle esercitazioni svolte in allenamento. Le gare non ufficiali in questa fase dell’anno sono considerate strumenti di sviluppo fondamentali per valutare comportamenti tattici e attitudini psicologiche dei ragazzi.

Complessivamente, il weekend ha messo in luce come il percorso formativo del Monza integri momenti competitivi e di apprendimento pratico: i risultati sul campo rappresentano una fotografia dei progressi tecnici, mentre la partecipazione a tornei internazionali contribuisce ad ampliare l’esperienza collettiva. L’attenzione rimane sulla crescita dei singoli e sulla capacità delle squadre di trasformare le buone prestazioni in continuità.

In conclusione, tra vittorie di prestigio come quella dell’Under 10 alla Budapest Youth Cup e piazzamenti importanti nella Scuola Calcio, il settore giovanile del Monza conferma la propria validità come fucina di talenti. Lo sviluppo delle categorie giovanili passa attraverso competizioni misurate, confronti internazionali e un lavoro costante sul campo guidato da tecnici preparati.