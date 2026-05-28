Olimpia Milano avanti 3-0 con Brooks; Brescia vince a Trieste e si prende il fattore campo

Brooks esplode nel finale e l'Olimpia chiude la serie con la Pallacanestro Reggiana, mentre la Germani Brescia supera Trieste nonostante l'assenza di Amedeo Della Valle: sintesi, protagonisti e svolte delle due gare.

Le due gare raccontano storie diverse ma ugualmente decisive per i quarti di finale dei playoff: all’Olimpia Milano basta una ripresa dominante per chiudere la serie contro la Pallacanestro Reggiana, mentre la Germani Brescia ottiene una vittoria fondamentale al PalaTrieste senza poter contare su Amedeo Della Valle. In entrambe le sfide emergono protagonisti che fanno la differenza nei momenti caldi, segnando l’epilogo delle rispettive serie.

Milano, la svolta nella ripresa: Brooks mette la firma

L’Olimpia Milano ha ribaltato l’inerzia della partita grazie a una ripresa travolgente guidata da Armoni Brooks, autore di 27 punti con un impressionante 7/13 dall’arco. Dopo un primo tempo in cui la Reggiana aveva imposto il suo ritmo soprattutto per merito di uno strepitoso Mattia Rossato, Milano ha cambiato marcia andando a costruire il vantaggio decisivo nella terza frazione. La serata è stata segnata anche dalla buona prova di Leandro Bolmaro (17 punti), elemento chiave nella gestione delle transizioni e nella circolazione di palla che ha permesso alla squadra di coach di prendere il controllo.

Dal pareggio al parziale che spezza l’incontro

La Reggiana era andata al riposo in vantaggio grazie a un secondo periodo dove Rossato aveva segnato con continuità, accumulando 15 punti nella prima metà dell’incontro. Tuttavia, la risposta milanese nella terza frazione è stata chirurgica: un parziale netto che ha trasformato il punteggio e tolto fiducia agli avversari. Il concetto di momentum nel basket emerge chiaramente qui: una serie di buone difese e tiri aperti ha permesso all’Olimpia di toccare il +10 prima di gestire gli ultimi minuti e chiudere la pratica senza ulteriori sorprese.

Trieste-Brescia: vittoria di squadra e gestione dell’emergenza

La Germani Brescia ha affrontato la trasferta al PalaTrieste priva di Amedeo Della Valle a causa di un problema muscolare, eppure ha messo in scena una performance collettiva che ha pagato sul tabellone: 84-80 il risultato finale che vale il 2-1 nella serie e la conquista del fattore campo. Decisivo è stato il contributo del solido Miro Bilan, capace di chiudere con 20 punti e 12 rimbalzi, ma la vittoria è figlia di un lavoro corale in cui anche Burnell e Rivers sono risultati fondamentali nei momenti chiave.

Gara frammentata, reazioni e momento cruciale

La partita è stata caratterizzata da fasi alterne: Brescia ha saputo costruire più volte scarti in doppia cifra approfittando di una difesa che ha forzato molti errori degli avversari, mentre Trieste ha risposto con fiammate offensive che l’hanno tenuta in corsa fino alla fine. Episodi particolari, come l’interruzione per problemi tecnici all’impianto luminoso, hanno aggiunto tensione all’incontro, ma i momenti decisivi sono arrivati negli ultimi minuti quando Rivers ha messo la tripla del definitivo allungo. A livello strategico, la capacità di Brescia di trovare soluzioni offensive senza la sua guardia principale dimostra profondità di roster e adattabilità tattica.

Considerazioni sulle due serie e prospettive

Il doppio esito delle serate offre spunti differenti: l’Olimpia sembra aver trovato l’equilibrio perfetto tra attacco e difesa nel momento topico della serie, confermando come un giocatore in forma possa ribaltare una partita in pochi minuti. Dall’altro lato, Brescia mostra di poter affrontare le difficoltà fisiche e le assenze puntando su un collettivo solido e su uomini in grado di prendersi responsabilità offensive quando necessario. Per le squadre che avanzano, la capacità di gestire la pressione e i dettagli deciderà chi potrà ambire alle fasi successive.

Implicazioni per i playoff

Milano, con la serie chiusa per 3-0, si sposta verso la semifinale con il vantaggio del morale e il tempo per prepararsi senza pressioni immediate. Brescia, invece, torna casa con il fattore campo e la necessità di consolidare le proprie certezze per proseguire la corsa. In entrambi i casi, il valore di leadership, la capacità di lettura dei momenti e l’efficacia nel tiro dall’arco (emergono come elementi decisivi) resteranno aspetti osservati con attenzione nelle prossime fasi della competizione.