Kassaros vincono la finale contro Vecchio Alcione 70-58

Kassaros conquistano il titolo UISP 2026/26 superando Vecchio Alcione in finale; il podio si completa con Basket 17100 Savona e il premio disciplina va a IIT Basket

La stagione del campionato amatori UISP si è chiusa con una finale che ha messo in mostra solidità tattica e lucidità nei momenti decisivi. A emergere sono stati i Kassaros, capaci di imporsi nella partita decisiva e di conquistare lo scudetto della stagione 2026/26.

La sfida contro il Vecchio Alcione è stata combattuta, ma la differenza è arrivata dalla capacità dei vincitori di tenere il ritmo e controllare i rimbalzi offensivi e difensivi. L’incontro e le premiazioni si sono svolti alla presenza delle squadre protagoniste e degli organizzatori, con la data di pubblicazione ufficiale registrata il 26/05/2026 e il comunicato che ha raccolto 16 visualizzazioni.

La partita e il punteggio

Nella finale i Kassaros hanno superato il Vecchio Alcione con il risultato di 70-58. La partita è stata decisa da una fase centrale in cui i campioni hanno imposto un ritmo più alto, limitando le soluzioni offensive avversarie e capitalizzando le palle perse. Dal punto di vista statistico, la vittoria è risultata da una migliore gestione del possesso palla e dalla conversione in contropiede, elementi che hanno amplificato il vantaggio nei minuti finali.

Fattori chiave del successo

Tra gli aspetti determinanti va sottolineata la qualità della difesa di squadra, che ha costretto il Vecchio Alcione a tiri forzati e a basse percentuali dal perimetro. Inoltre, la profondità della panchina dei Kassaros ha permesso rotazioni efficaci che hanno mantenuto fresche le energie e l’intensità per tutta la partita. L’equilibrio tra esperienza e gioventù in campo ha contribuito a una gestione dei momenti critici con maggiore serenità.

Podio e riconoscimenti

Oltre alla finale per il primo posto, è stata disputata la finale per il terzo e quarto posto: il Basket 17100 Savona ha ottenuto la medaglia di bronzo battendo l’Audace Gaiazza Valverde APD con il punteggio di 60-46. La partita per il terzo posto ha evidenziato la determinazione della squadra savonese nel chiudere la stagione su una nota positiva, mostrando coesione difensiva e buone scelte offensive nei momenti chiave.

Il premio disciplina

Nel corso delle premiazioni è stato consegnato il premio disciplina all’IIT Basket, riconoscimento che sottolinea il rispetto delle regole, il fair play e l’atteggiamento corretto durante tutto il torneo. Questo riconoscimento non riguarda solo il comportamento in campo, ma anche il rispetto verso arbitri, avversari e organizzatori, e rappresenta un valore aggiunto alla partecipazione sportiva amatoriale.

Analisi e prospettive per le squadre

La vittoria dei Kassaros segna un momento significativo per la formazione che ha saputo coniugare organizzazione offensiva e solidità difensiva. Per il Vecchio Alcione resta il rammarico di una finale non sfruttata appieno, ma la seconda posizione indica una stagione di alto livello che potrà essere la base su cui lavorare per la prossima edizione. Per entrambe le formazioni, la stagione 2026/26 è stata un banco di prova per valutare esigenze tecniche e possibili rinforzi.

Per il Basket 17100 Savona, il terzo posto è un risultato che conferma la crescita del progetto sportivo, mentre l’Audace Gaiazza Valverde APD dovrà riorganizzarsi per ritornare competitivo. Il riconoscimento all’IIT Basket come squadra più disciplinata è un esempio di come i valori dello sport amatoriale possano andare oltre il risultato sul campo, offrendo modelli positivi per tifosi e giovani giocatori.

In chiusura, il campionato amatori UISP 2026/26 ha prodotto momenti di grande intensità e ha consegnato al pubblico e agli addetti ai lavori uno spettacolo di competizione sana. I risultati ufficiali, le fotografie della finale e l’elenco completo delle premiazioni sono disponibili nel comunicato pubblicato il 26/05/2026 per chi volesse approfondire i dettagli delle singole gare e delle performance individuali.