Milano in semifinale e Brescia avanti: i verdetti di Gara 3 dei playoff LBA

Milano chiude la serie a Reggio Emilia e diventa la prima semifinalista dei playoff LBA; Brescia espugna Trieste e si porta sul 2-1. Analisi delle gare, uomini decisivi e ciò che cambia nel tabellone

La serata dei playoff di Serie A ha consegnato il primo verdetto importante: EA7 Emporio Armani Milano ha chiuso la pratica contro la UNAHotels Reggio Emilia e si è assicurata un posto tra le quattro migliori della stagione. La vittoria esterna per 84-72 ha certificato il 3-0 nella serie, frutto di una ripresa rabbiosa dopo un primo tempo in salita. Questo turno di quarti ha offerto anche il colpo della Germani Brescia, capace di piegare la Pallacanestro Trieste per 84-80 e riportarsi in vantaggio nella propria serie, mettendo in evidenza come i playoff siano una fase in cui i singoli lampi possono cambiare il destino delle squadre.

Le due gare chiave sono state decise da prestazioni individuali e parziali che hanno inciso sull’inerzia. A Reggio Emilia la rimonta milanese è nata nella ripresa grazie a un break fondamentale che ha spento l’entusiasmo locale, mentre a Trieste la gestione finale del cronometro ha premiato la lucidità di Brescia. Nel nuovo quadro dei quarti emergono verdetti chiari: Milano avanza, Brescia prende il fattore campo in mano, Trento consolida un vantaggio e Tortona riapre la propria serie. I prossimi incontri determineranno gli abbinamenti delle semifinali e lasceranno sul campo chi saprà mantenere continuità e concentrazione.

Olimpia Milano: vittoria di carattere e nomi in evidenza

L’EA7 ha mostrato la propria forza nel momento decisivo: dopo un primo tempo complicato sotto l’impulso delle triple di Riccardo Rossato, Milano ha ritrovato ritmo e intensità. La serata di Armoni Brooks è stata determinante, con 27 punti e un terzo quarto da protagonista che ha spostato gli equilibri. Accanto a lui, Leandro Bolmaro (17) e Zach LeDay (16) hanno fornito il supporto necessario per consolidare il vantaggio. Il parziale che ha segnato la partita è arrivato nella ripresa: un 24-11 che ha scavato il solco e ha permesso ai lombardi di controllare l’epilogo senza più guardare indietro.

Come si è decisa la partita

Il match si è incanalato nella direzione milanese grazie a un mix di aggressività difensiva e punteggio pesante dall’arco: l’energia messa in campo da Milano nel terzo quarto ha neutralizzato il tentativo di Reggio Emilia di sfruttare il fattore campo. Rossato ha brillato con 21 punti e una serata precisa dall’arco, ma non è bastato per fermare il ritmo avversario. Milano ha dimostrato di saper trasformare un momento di difficoltà in un parziale letale, elemento che spesso risulta decisivo nelle serie al meglio delle cinque.

Brescia a Trieste: gestione finale e protagonisti

La Germani ha ottenuto una vittoria preziosa sul campo di Trieste e si è portata sul 2-1 nella serie. Il motore della squadra è stato ancora una volta Miro Bilan, autore di 20 punti e 12 rimbalzi, una presenza sotto le plance che ha complicato la vita alla difesa avversaria. Supportato da Jason Burnell con 14 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, e dal contributo di giocatori come Nikola Ivanovic e Maurice Ndour, Brescia ha saputo tenere il vantaggio costruito nei momenti chiave e infliggere la stoppata finale ai tentativi di rimonta di Trieste.

Il finale e le assenze

Trieste ha provato a riaprire la partita grazie ai 18 punti di Colbey Ross e Markel Brown e ai 17 di Joshua Bannan, ma la serata di Jahmi’us Ramsay è stata opaca e la squadra ha pagato alcune scelte di tiro non efficaci. L’assenza di Amedeo Della Valle, fermato da un problema muscolare, non ha inciso più del previsto sul gioco offensivo bresciano, che ha comunque risposto con coesione quando è servito. La tripla decisiva e i liberi finali hanno chiuso la contesa, consegnando il vantaggio del fattore campo alla Germani.

Il quadro dei quarti e prospettive per le semifinali

Oltre a Milano e Brescia, altre serie hanno registrato svolte importanti: la Dolomiti Energia Trentino ha preso il largo contro la Virtus Bologna e si è portata avanti 2-1 dopo un netto 102-85, mentre la Bertram Derthona Tortona ha ridotto il distacco contro l’Umana Reyer Venezia, riaprendo la serie. Questo scenario lascia spazio a incroci intensi nelle prossime gare: Milano attende la sua avversaria e seguirà con attenzione l’evoluzione della sfida tra Trieste e Brescia. Le semifinali inizieranno a delinearsi in base alla capacità delle squadre di reagire alle difficoltà e di sfruttare i singoli momenti favorevoli.

In conclusione, la notte dei quarti ha confermato che nei playoff la continuità e le giocate decisive dei singoli sono complementari alla solidità di squadra. L’EA7 Emporio Armani Milano si è guadagnata il primo pass per le semifinali, ma il cammino è ancora pieno di insidie: le prossime partite decideranno chi avrà la forza di accompagnare i propri leader fino alle fasi conclusive della competizione.