Carolina Nizzola al governo di Bollate: avviata la nuova amministrazione

Il Comune di Bollate cambia guida: dal testimone di Francesco Vassallo all'insediamento di Carolina Nizzola, con impegni su scuole e frazioni

Nel municipio di Bollate si è consumato un momento di transizione istituzionale: mercoledì 27 maggio è stato infatti formalizzato il passaggio di consegne tra il sindaco uscente e la nuova amministrazione. La cerimonia, di carattere simbolico ma dal forte valore civico, ha segnato l’avvio del percorso che accompagnerà la città nei prossimi anni. Il gesto ha ribadito l’importanza della continuità istituzionale e della responsabilità che grava su chi assume la guida della comunità locale.

Da un lato c’è il saluto di chi conclude il mandato, dall’altro l’impegno di chi prende il testimone: parole di buon augurio e richiami a progetti già in corso hanno accompagnato la consegna del comando. L’insediamento apre ufficialmente il nuovo ciclo amministrativo di durata quinquennale e attiva i primi adempimenti pratici per organizzare il lavoro di squadra all’interno del Comune di Bollate. Sullo sfondo, il dialogo con la cittadinanza resta il filo conduttore delle intenzioni espresse.

Il saluto del sindaco uscente e il valore della consegna

Il primo intervento è stato quello del sindaco uscente, Francesco Vassallo, che ha tracciato un bilancio personale di anni di amministrazione e ha voluto sottolineare il significato del passaggio. Secondo lui, si chiude «una lunga e intensa esperienza» caratterizzata da impegno e servizio alla comunità, mentre la consegna alla nuova guida è stata descritta come atto di fiducia verso il prosieguo dei progetti avviati. Il riferimento a una città «viva e dinamica» ha rimarcato la necessità di preservare le energie civiche già attivate.

Un addio istituzionale e le eredità lasciate

Nel suo messaggio Vassallo ha voluto rimarcare elementi concreti: opere in corso, iniziative per i cittadini e una rete di partecipazione che deve essere valorizzata. Ha espresso auguri di buon lavoro alla sua successora e consegnato idealmente le chiavi di una amministrazione che, nelle sue parole, deve continuare a lavorare con serietà e equilibrio. La cerimonia ha messo in luce come, in politica locale, la continuità di progetti e la cura delle relazioni istituzionali siano priorità non negoziabili.

Le priorità annunciate dalla nuova sindaca

Da parte della nuova prima cittadina, Carolina Nizzola, è arrivata una dichiarazione che coniuga emozione e pragmatismo: ha detto di assumere l’incarico con gratitudine e grande senso di responsabilità, dopo mesi di ascolto sul territorio. Tra i punti programmatici indicati come prioritari ci sono la cura delle scuole e un rinnovato impegno verso le frazioni, considerate aree che richiedono più presenza amministrativa e interventi tangibili. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare quanto scritto finora e, allo stesso tempo, introdurre una gestione più vicina ai bisogni quotidiani dei cittadini.

Ascolto, concretezza e cura quotidiana

Nizzola ha insistito sul metodo: un’amministrazione che si regge sull’ascolto attivo, sulla concretezza nei risultati e sulla capacità di rispondere alle esigenze locali con tempestività. Ha inoltre sottolineato l’importanza di proseguire i progetti avviati, armonizzandoli con nuove iniziative che favoriscano servizi migliori, manutenzione urbana e partecipazione civica. La dichiarazione di intenti include anche l’impegno a monitorare l’attuazione degli interventi promessi.

Cosa accadrà nelle prossime settimane

Con il conferimento ufficiale del ruolo, il Comune di Bollate procederà con gli adempimenti amministrativi necessari all’insediamento della nuova giunta: nomine, definizione delle deleghe e avvio operativo delle commissioni. Nei primi mesi il lavoro sarà concentrato sulla verifica dello stato dei progetti in corso, sulla programmazione degli interventi nelle frazioni e sulle priorità scolastiche indicate. La cittadinanza potrà attendersi un mix di continuità e innovazione, con attenzione alla trasparenza e al dialogo tra amministrazione e residenti.

Partecipazione e controllo civico

Infine, la transizione offre anche l’occasione per rafforzare la partecipazione locale: incontri pubblici, consultazioni e momenti di confronto verranno messi in calendario per favorire la collaborazione tra istituzioni e abitanti. Il successo della nuova amministrazione sarà misurato non solo dai cantieri avviati ma dalla capacità di mantenere saldo il rapporto con la comunità, sostenendo la energia civica che Vassallo ha richiamato e che la nuova sindaca intende accompagnare e valorizzare.