Operazione a Rozzano: arresti, sequestro di cocaina e controlli nelle case Aler

Un'operazione della polizia a Rozzano ha portato all'arresto di un 25enne e al sequestro di decine di grammi di cocaina, con altri arresti e perquisizioni nelle cantine delle case Aler

La notizia, pubblicata il 26/05/2026, racconta di un intervento operativo compiuto la mattina di lunedì 25 maggio a Rozzano nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio. Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova avevano individuato un appartamento in via dei Bucaneve ritenuto base per la detenzione e la vendita di stupefacenti. L’azione ha portato all’arresto di un italiano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, e al sequestro di ingenti quantità di cocaina confezionata in dosi pronte per la distribuzione.

Gli sviluppi dell’operazione hanno coinvolto anche la Polizia Locale e ulteriori interventi nel quartiere Aler: controlli nelle cantine e perquisizioni hanno rivelato ulteriori disponibilità di droga e determinato altri provvedimenti restrittivi. Nel resoconto si segnalano arresti di più soggetti, il ritrovamento di bilancini di precisione e il sequestro del denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Le autorità hanno poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria i presunti responsabili.

L’arresto del 25enne e il controllo sullo stabile

Secondo la ricostruzione degli investigatori, intorno alle 10 del mattino gli agenti hanno notato l’arrivo di un uomo italiano di 53 anni che, dopo essere entrato nello stabile, ha effettuato un rapido incontro con il venticinquenne sospettato. L’uomo, fermato subito dopo essersi allontanato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Poco dopo anche il 25enne è uscito dall’appartamento ed è stato bloccato: durante il controllo ha consegnato spontaneamente 11 dosi, per un peso complessivo di circa nove grammi, e 40 euro in contanti, elemento considerato indicativo del carattere continuativo della presunta attività di spaccio.

Il metodo dello scambio

Gli investigatori ritengono che la cessione avvenisse con la modalità tipica dello spaccio di prossimità: clienti che si recano direttamente alla porta per acquistare singole dosi. Questo schema, definito spesso come spaccio al dettaglio, facilita le consegne rapide ma rende anche più visibili i movimenti sospetti, permettendo ai reparti investigativi di documentare incontri ripetuti e intercettare i protagonisti. L’appostamento e l’intervento sul posto hanno confermato la presenza di clienti che bussavano all’appartamento, consolidando il quadro indiziario a carico del giovane arrestato.

Perquisizione e quantità sequestrate

Dopo il fermo è stata eseguita la perquisizione nell’abitazione indicata dagli investigatori: gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 44 grammi della stessa sostanza, confezionata in dosi analoghe a quelle trovate addosso all’acquirente. Ritrovato anche un bilancino di precisione, strumento tradizionalmente utilizzato per pesare le singole dosi prima della vendita. Complessivamente, tra quanto recuperato indosso alle persone coinvolte e quanto sequestrato nell’abitazione, il quantitativo complessivo di cocaina passato sotto il controllo delle forze dell’ordine supera i 50 grammi.

Aspetti investigativi e probatori

Il materiale sequestrato andrà ora sottoposto ad accertamenti di laboratorio per confermarne la natura e la purezza, passaggio necessario per la costituzione della prova in sede giudiziaria. Il denaro rinvenuto è stato attribuito dagli agenti a proventi dell’attività di spaccio, mentre il bilancino e i singoli involucri sono considerati elementi significativi ai fini della contestazione della detenzione ai fini di spaccio. Tutti gli atti sono stati formalizzati e il 25enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altri arresti e controlli nel quartiere Aler

Nel corso della stessa serie di controlli, svolti congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale, sono stati registrati ulteriori provvedimenti: un 25enne indicato con le iniziali Z.R. è stato arrestato dalla Polizia locale dopo un inseguimento nel centro cittadino, poiché destinatario di un divieto di dimora e quindi in violazione delle prescrizioni; un altro giovane, 23 anni e con precedenti, è stato fermato con 34 dosi già confezionate; infine un ventenne è stato denunciato a piede libero dopo il ritrovamento di sette dosi nelle cantine degli stabili Aler.

Questi sviluppi sottolineano l’attenzione degli organi di polizia verso le aree più sensibili del territorio e la strategia di intensificare i controlli sia negli alloggi che negli spazi comuni come le cantine, spesso utilizzate come depositi temporanei della droga. Le autorità hanno annunciato che le verifiche continueranno per contrastare in modo sistematico la diffusione dello spaccio e garantire sicurezza alla cittadinanza.