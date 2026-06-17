Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato quattro nuovi patrocini per manifestazioni che si svolgeranno tra luglio e l'inizio dell'autunno, con l'obiettivo di promuovere comunità, sport e tradizioni sul territorio.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di sostenere con il patrocinio quattro manifestazioni distribuite tra diverse province della regione. L’approvazione, disposta dall’Ufficio di Presidenza riguarda eventi con finalità culturali, sociali, sportive e religiose che si svolgeranno tra luglio e l’inizio dell’autunno.

Il Presidente Federico Romani ha sottolineato il valore strategico di questa scelta istituzionale: «Il Consiglio regionale è vicino a chi costruisce comunità» e ha aggiunto che è essenziale «investire sulla sicurezza dei giovani, sulla solidarietà attraverso lo sport e sulla riscoperta dei nostri territori» per rafforzare coesione e attrattività regionale.

Gaggiano Summer Night: musica e aggregazione sui Navigli (18 e 19 luglio)

Il primo appuntamento patrocinato avrà luogo a Gaggiano (Milano) il 18 e 19 luglio con Gaggiano Summer Night — il gran finale un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Distretto del Commercio Le Terre dei Navigli. L’evento è pensato per valorizzare il contesto del Parco Agricolo Sud Milano e favorire l’aggregazione sociale attraverso la musica e le attività enogastronomiche locali.

La manifestazione prevede una doppia postazione: un palco principale per le esibizioni musicali e un’area secondaria dedicata all’intrattenimento. Sono previste inoltre aree tematiche con food truck artigiani e associazioni locali,

Notte Bianca a Grumello del Monte: educazione civica e laboratori (18 luglio)

A Grumello del Monte (Bergamo) la Pro Loco locale trasforma la tradizionale Notte Bianca in un progetto multidisciplinare focalizzato su educazione civica e promozione produttiva. L’appuntamento è fissato per il 18 luglio e coinvolge attivamente le Forze dell’Ordine e la Croce Rossa nelle dimostrazioni e nelle attività formative.

Tra le iniziative previste si segnalano prove pratiche sull’uso dell’etilometro, simulazioni che mostrano le alterazioni psicofisiche indotte da sostanze e la Staffetta del Cuore per l’apprendimento delle manovre di primo soccorso. Inoltre, oltre 40 commercianti del centro ospiteranno spettacoli musicali gratuiti, mentre Confartigianato Imprese Bergamo allestirà un Villaggio-laboratorio nel Palazzo Comunale per far conoscere i mestieri manuali alle nuove generazioni.

Il Cammino di San Zeno: dal 25 giugno al 22 novembre tra Valle Intelvi e Verona

Il Cammino di San Zeno organizzato dall’Associazione Natura a Cavallo si svilupperà dal 25 giugno al 22 novembre collegando l’eremo di San Zeno in Valle Intelvi (Como) alla Basilica di San Zeno a Verona. Si tratta di un pellegrinaggio a cavallo che unisce devozione paesaggio e tradizione e che coinvolgerà più comunità lungo il percorso.

Le prime tappe, programmate dal 25 al 28 giugno nei comuni della Valle Intelvi, includono una Santa Messa con il coro alpino e la benedizione della statua bronzea che la comunità donerà alla città scaligera. A ottobre inizierà il trasporto ufficiale della scultura a cavallo, con una tappa alla fiera Fieracavalli di Verona a inizio novembre, fino alla consegna formale della statua prevista per il 22 novembre presso la Basilica di San Zeno.

Torneo Donna Volley 1522 ad Ambivere: sport e sensibilizzazione (18-20 settembre)

Dal 18 al 20 settembre ad Ambivere (Bergamo) l’ASD Volley di Ambivere organizza la terza edizione del Torneo Donna Volley 1522. L’evento usa la pallavolo come strumento di sensibilizzazione contro la violenza di genere, promuovendo il rispetto, l’empowerment femminile e l’inclusione nello sport.

Il numero 1522 rimanda al servizio nazionale antiviolenza e stalking: l’intento è trasformare il campo da gioco in un luogo di consapevolezza per atlete, famiglie e spettatori, invitando alla denuncia di abusi e alla tutela della dignità femminile.

Nel complesso, questi quattro patrocini testimoniano la volontà istituzionale di sostenere iniziative che valorizzano il territorio lombardo sotto diverse angolazioni: culturasicurezzasport e tradizione. L’apporto del Consiglio regionale, attraverso l’Ufficio di Presidenza mira a promuovere partecipazione e coesione nelle comunità locali.