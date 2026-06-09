A Milano Mario Cesaroni ha lanciato Confedra, una nuova confederazione che integra rappresentanza istituzionale, servizi tecnologici e internazionalizzazione. Entro gennaio 2027 è previsto il via al Consorzio Confedra per operare su un giro d'affari da centinaia di milioni di euro.

Il mondo della rappresentanza d’impresa in Italia si amplia con un nuovo attore. Confedra – Confederazione Nazionale Imprese Italiane è stata presentata a Milano il lunedì 8 giugno 2026 da Mario Cesaroniimprenditore con esperienza ultra-trentennale nel tessuto produttivo e associativo nazionale. L’idea nasce dall’esigenza di aggiornare gli strumenti di tutela e servizio per le aziende di fronte a cambiamenti economici e tecnologici rapidi e profondi.

Il profilo del fondatore e la base imprenditoriale

Mario Cesaroni è il fondatore e amministratore delegato di Digital Facility S.r.l.società con sede a Milano che opera nel campo del facility managementdegli impianti tecnologici, dell’ict e dei servizi alle direzioni immobiliari. Sul piano associativo Cesaroni ha ricoperto ruoli di primo piano come presidente di Confapi Milano e poi di Confapi Lombardiaesperienze che gli hanno fornito visione e relazioni per strutturare una nuova confederazione più adatta alle esigenze contemporanee.

La proposta di Confedra punta a mettere al centro la singola attività economica offrendo servizi qualificati e personalizzati: dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dall’internazionalizzazione alla gestione patrimoniale. In questo contesto la confederazione si descrive come una struttura inclusiva, rivolta a PMIprofessionisti, startup, realtà del Terzo Settore e anche a grandi imprese che non si rispecchiano nei modelli associativi tradizionali.

Motivazioni e dichiarazioni sul nuovo modello di rappresentanza

Secondo Cesaroni la mutazione del quadro competitivo impone un salto di paradigma nelle attività di rappresentanza. Come ha sintetizzato lo stesso fondatore: “L’impresa del 2026 non affronta più soltanto questioni sindacali o burocratiche. Deve confrontarsi con l’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la cybersecurity, la competizione globale, l’accesso ai mercati internazionali e la gestione di patrimoni e successioni familiari. Servono strumenti nuovi per problemi nuovi“. Queste parole evidenziano la volontà di integrare competenze tecniche e servizi a valore aggiunto nel perimetro della tutela associativa.

La piattaforma organizzativa di Confedra è pensata come un ecosistema integrato che combina rappresentanza istituzionale, supporto all’innovazione, azioni per l’internazionalizzazione e percorsi per la sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è trasformare la frammentazione territoriale in un vantaggio competitivo attraverso la condivisione di competenze e strumenti per l’accesso alla finanza e alla digitalizzazione.

Ambiti operativi e destinatari

La confederazione si propone come partner per chi cerca servizi avanzati: dalla partecipazione a bandi internazionali alla gestione di reti di fornitura. Il progetto include inoltre supporti specifici per la digitalizzazione dei processi aziendali e per la transizione energetica, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese lombarde e delle filiere locali.

Il Consorzio Confedra: numeri e obiettivi concreti

Operativamente, Confedra ha già definito una prima ambiziosa iniziativa: la costituzione del Consorzio Confedrala cui formalizzazione è prevista entro gennaio 2027. Il consorzio è progettato per aggregare un giro d’affari complessivo pari a centinaia di milioni di euro espressi dalle aziende associate, creando una centrale acquisti unificata e ottenendo così economie di scala e riduzioni immediate dei costi di gestione per i soci.

La dimensione consortile consentirà anche di superare i limiti delle singole realtà locali: “Unendo le competenze e le certificazioni di tutte le associate potremo partecipare a grandi bandi internazionali, come quelli che verranno stanziati per la ricostruzione in Ucrainaun obiettivo che risulterebbe quasi impossibile da raggiungere per una singola piccola o media azienda”, ha spiegato Cesaroni, mettendo in luce il ruolo aggregante e operativo del nuovo strumento.

Radicamento territoriale e presentazione in Lombardia

I piani di sviluppo prevedono un forte radicamento nei territori per valorizzare le filiere e le specificità produttive locali. Per presentare il programma d’azione e consolidare la rete di relazioni, Confedra sta organizzando un evento di lancio in Lombardia che riunirà imprenditori, professionisti e istituzioni locali. L’incontro sarà l’occasione per illustrare le azioni concrete e i servizi destinati ai soci, con focus su digitalizzazione, finanza e internazionalizzazione.

Come ha concluso lo stesso fondatore: “Questo incontro segnerà l’avvio ufficiale delle nostre attività sul territorio“, sottolineando che l’evento rappresenterà una tappa operativa per l’introduzione dei servizi di nuova generazione pensati per il comparto produttivo regionale.

Nel complesso, Confedra si propone come un nuovo attore in grado di combinare rappresentanza e strumenti operativi per rispondere alle sfide contemporanee delle imprese italiane, con un piano che unisce attenzione locale e ambizioni internazionali.