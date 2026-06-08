Mario Cesaroni, esperto imprenditore e manager, ha annunciato la nascita di Confedra, una nuova confederazione che mira a rivoluzionare la rappresentanza delle imprese italiane.

Il mondo delle imprese italiane si arricchisce di una nuova voce. L’8 giugno 2026, Mario Cesaroni, imprenditore e manager con oltre trent’anni di esperienza, ha annunciato la nascita di Confedra – Confederazione Nazionale Imprese Italiane. Questa nuova realtà nasce con l’obiettivo di affrontare le profonde trasformazioni economiche e tecnologiche in corso, offrendo soluzioni innovative e immediate.

Cesaroni, fondatore e amministratore delegato di Digital Facility S.r.l.ha un curriculum di tutto rispetto. La sua esperienza include la presidenza di Confapi Milano e Confapi Lombardiadove ha contribuito significativamente alla tutela delle piccole e medie imprese.

Confedra: una risposta alle sfide del 2026

La necessità di superare i modelli tradizionali è dettata dal cambiamento radicale delle problematiche aziendali. Come ha dichiarato Cesaroni: “L’impresa del 2026 non affronta più soltanto questioni sindacali o burocratiche. Deve confrontarsi con l’intelligenza artificialela transizione energeticala cybersecurityla competizione globale, l’accesso ai mercati internazionali e la gestione di patrimoni e successioni familiari. Servono strumenti nuovi per problemi nuovi.”

Confedra si propone di superare le rigidità storiche delle organizzazioni classiche, focalizzandosi sulla qualità dei servizi e sulla centralità della singola attività economica. La piattaforma integra in un unico ecosistema la rappresentanza istituzionale, l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione, la sostenibilità e i processi di aggregazione economica.

Un approccio inclusivo e innovativo

La missione di Confedra è etica e volta alla creazione di valore per l’economia locale. L’organizzazione si configura come una struttura inclusiva, rivolta non solo alle PMI e ai professionisti, ma anche alle startup innovative, alle realtà del Terzo Settore e alle grandi aziende che non si ritrovano più nei vecchi modelli associativi.

Il Consorzio Confedra: una grande operazione industriale

Sul piano operativo, Confedra ha già delineato la sua prima grande operazione industriale. Entro gennaio 2027, verrà costituito ufficialmente il Consorzio Confedrauna realtà operativa destinata a raggruppare un giro d’affari complessivo pari a centinaia di milioni di euro espresso dalle aziende associate.

Questo strumento permetterà di istituire una centrale acquisti unificataconcepita per generare economie di scala e garantire immediati risparmi sui costi di gestione dei soci. Inoltre, l’aggregazione consortile supererà i limiti dimensionali delle singole strutture periferiche.

“Unendo le competenze e le certificazioni di tutte le associate potremo partecipare a grandi bandi internazionali, come quelli che verranno stanziati per la ricostruzione in Ucrainaun obiettivo che risulterebbe quasi impossibile da raggiungere per una singola piccola o media azienda”, ha specificato Cesaroni.

Un grande evento in Lombardia per presentare Confedra

Per consolidare la rete di contatti sul territorio e presentare ufficialmente il proprio programma d’azione, Confedra sta pianificando un grande evento in Lombardia. Questo appuntamento rappresenterà un momento di apertura strategica verso tutte le realtà economiche interessate a un nuovo modello di rappresentanza.

Durante la manifestazione, i vertici associativi illustreranno nel dettaglio le azioni concrete e gli obiettivi per il prossimo futuro, focalizzandosi sulle soluzioni operative destinate a supportare le aziende consociate.

“Questo incontro segnerà l’avvio ufficiale delle nostre attività sul territoriodefinendo le tappe principali per l’introduzione dei servizi di nuova generazione dedicati al comparto produttivo regionale”, ha concluso Cesaroni.