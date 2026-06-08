Cesare Cremonini torna a Milano con una tappa del Cremonini Live26 all’Ippodromo SNAI La Maura il 10 giugno 2026: dettagli su biglietti, scaletta e come arrivare

Cesare Cremonini porta il suo Cremonini Live26 a Milano per una serata all’aperto il 10 giugno 2026. La scelta della venuel’Ippodromo SNAI La Maura, conferma l’impostazione scenografica e la volontà dell’artista di creare un’esperienza collettiva che unisca classici e brani dell’ultimo album Alaska Baby. I biglietti sono in prevendita sui principali circuiti ufficiali e le diverse formule offerte vanno dall’ingresso standard ai pacchetti VIP.

Dettagli della data milanese e contesto del tour

La tappa milanese si inserisce in un percorso estivo che comprende altre città simbolo per i concerti all’aperto in Italia: dopo la data zero a Gorizia (31 maggio) e due sere al Circo Massimo di Roma (6 e 7 giugno), Cremonini suonerà a Milano il 10 giugno 2026, per poi proseguire con Imola (13 giugno) e Firenze (17 giugno). La scelta dell’ippodromo come location risponde a esigenze logistiche e sceniche: l’ampio spazio consente scenografie complesse e una grande capienza utile a ricreare l’atmosfera di massa tipica dei suoi show.

Perché l’Ippodromo SNAI La Maura

L’Ippodromo SNAI La Maura, situato in Via Lampugnano 95è ormai consolidato tra le venue preferite per i grandi eventi estivi. La conformazione del sito, con ampi spazi verdi e accessi predisposti per grandi flussi di pubblico, permette produzioni di livello elevato e una gestione degli ingressi adeguata per platee numerose. Per l’artista, palchi di questo tipo favoriscono l’utilizzo di scenografie imponenti e momenti visuali pensati per immagini ampie e coinvolgenti.

Scaletta, durata dello show e atmosfera prevista

Lo spettacolo del Cremonini Live26 si sviluppa come un racconto musicale che attraversa circa venticinque anni di carriera. La durata stimata dello show è intorno alle due ore e mezza. La scaletta include brani tratti dall’album Alaska Baby e successi storici, in un ordine pensato per alternare momenti di energia e passaggi più intimi. Tra i pezzi che compaiono con regolarità nelle serate del tour figurano titoli come AcrobatiPoeticaNessuno vuole essere Robin e classici da Lùnapop come 50 Special.

Esempio di set-list portata in tour

La scaletta può subire leggere variazioni, ma l’impianto emotivo rimane costante: apertura con brani recenti per introdurre il tema del concerto, passaggi ritmati per coinvolgere il pubblico e chiusure emblematiche in chiave emozionale. Il ricorso a momenti strumentali e a qualche cover valorizza la dimensione live e sottolinea la natura spettacolare dello show.

Biglietti, prezzi e informazioni per l’acquisto

I tagliandi per la serata del 10 giugno sono reperibili in prevendita su e . Le tipologie offerte includono biglietto standard, aree Pit e pacchetti VIP con accessi anticipati o terrazze riservate. I prezzi comunicati in prevendita sono indicativi e non comprendono le commissioni di servizio; tra le opzioni trovate in fase di vendita si segnalano formule come Pit Gold Early Entry e Pit Gold VIP Terracepensate per chi cerca un’esperienza con servizi aggiuntivi.

Consigli pratici per l’acquisto

Per evitare inconvenienti è consigliabile acquistare i biglietti dai circuiti ufficiali indicati e verificare con attenzione le condizioni legate ai pacchetti VIP e ai rimborsi. Le disponibilità per le aree più richieste possono esaurirsi rapidamente, soprattutto per artisti con precedenti stagioni di sold out in grandi spazi.

Per la serata sono previsti servizi di trasporto e parcheggi nelle vicinanze, oltre a soluzioni dedicate come pullman organizzati per i fan che arrivano da altre città. L’organizzazione della logistica e l’accesso alle aree hanno regole precise che verranno comunicate dagli organizzatori con anticipo.