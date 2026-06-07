Un ritratto della ricerca di Franco Vimercati attraverso quattro opere recentemente acquisite dal Museo Nazionale di Fotografia. Informazioni su orari, sede, contatti e tutela dei dati personali

Il Museo Nazionale di Fotografia presenta un omaggio a Franco Vimercati con quattro lavori recentemente entrati nelle collezioni istituzionali. L’allestimento mette in luce la coerenza di un percorso artistico fondato su rigore metodologicosulla pratica della ripetizione e su una continua esplorazione della luce come soggetto fotografico.

Le opere esposte — Senza titolo (Zuppiera)Senza titolo (bicchiere)Senza titolo (vaso con inserto nero) e Senza titolo (Macinacaff) — offrono un campione rappresentativo della poetica di Vimercati, dove il formato ridotto e l’apparente semplicità degli oggetti diventano strumenti per un’indagine visiva serrata e ripetuta.

Le opere esposte e il nucleo della ricerca

Il nucleo espositivo propone quattro pezzi recentemente acquisiti che testimoniano la tensione sperimentale dell’artista verso la storia dell’immagine e il valore della serialità. Ogni opera mette in scena un oggetto quotidiano isolato in campo visivo, trasformandolo in soggetto di analisi attraverso luce, ombra e composizione. Questa scelta evidenzia come la ripetizione diventi metodo: più riprese dello stesso soggetto servono a sondare variazioni minime di tono, texture e intensità luminosa, permettendo allo spettatore di osservare differenze che a prima vista sarebbero invisibili.

Caratteristiche formali e poetiche

La serie esposta si distingue per un approccio che privilegia il controllo tecnico e la riduzione degli elementi: il formato e la luce sono calibrati per ottenere una lettura nitida e metodica. L’uso della ripetizione, più che un esercizio stilistico, si rivela qui come strumento di ricerca: ogni immagine diventa un esperimento in cui la luce non è solo illuminazione ma tema e variabile primaria.

Informazioni pratiche sull’evento e collaborazioni

La mostra è ospitata dal Museo Nazionale di Fotografiain via Frova, 10 a Cinisello Balsamo. L’esposizione è aperta dal 22-03-2026 al 07-06-2026con chiusura il lunedì e il martedì; l’orario di visita è dal mercoledì al venerdì, dalle 10.00 alle 19.00. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio Franco Vimercati e la Galleria Raffaella Cortesesegnalando così un dialogo istituzionale tra collezionismo pubblico e archiviazione privata.

Per informazioni è possibile contattare il museo al numero 02 6605661 o via email all’indirizzo info@. Questi riferimenti consentono ai visitatori di verificare modalità di accesso, eventuali visite guidate o aggiornamenti legati all’allestimento.

Segnalazioni, commenti e tutela dei dati personali

La segnalazione dell’appuntamento è stata registrata dalla redazione di un servizio eventi in data 29-04-2026 alle 15:35:45. Chi desidera lasciare osservazioni potrà utilizzare un modulo commenti: la pubblicazione dei contributi sarà soggetta a verifica editoriale e, poiché l’utente non è autenticato, sarà richiesta una conferma via email per garantire l’attendibilità del commento.

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Questa presentazione mira a restituire l’ordine di visita e le informazioni essenziali per chi desidera approfondire la produzione di Franco Vimercati e pianificare una visita al Museo Nazionale di Fotografia. L’allestimento, pur limitato a quattro opere, offre una sintesi efficace del lavoro dell’artista e rappresenta un’occasione per osservare come il metodo fotografico possa trasformare l’ordinario in materia di indagine estetica.