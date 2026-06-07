Itinerario del 13 giugno a Milano con tre appuntamenti: la mostra organizzata dal Consorzio Cantiere Cuccagna e due aperture di giardini/orti condivisi nel Municipio 2, con orari e indirizzi dettagliati.

Il 13 giugno a Milano offre una combinazione di esposizioni e spazi verdi aperti al pubblico. In questo articolo trovi la programmazione dettagliata con orari, responsabili dell’organizzazione e i luoghi precisi dove recarsi. Gli appuntamenti vanno dalle prime ore della mattina fino alla sera e comprendono sia una mostra in Municipio 4 sia aperture di giardini e orti condivisi nel Municipio 2.

Le informazioni riportate includono l’orario di apertura, il nome dell’ente promotore e l’indirizzo esatto per ogni evento, così da facilitare la pianificazione della visita. Sono indicate anche le collaborazioni tra associazioni coinvolte nella gestione degli spazi verdi.

La Divina Mostra: appuntamento serale in via Privata Cuccagna

Il 13 giugno, dalle 10:00 alle 21:00l’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna presenta La Divina Mostra presso via Privata Cuccagna 2/4 nel Municipio 4. Questo evento è pensato per chi cerca un’esperienza espositiva che occupa l’intera giornata e si estende fino alla sera, permettendo visite con orari flessibili. L’organizzazione a cura del consorzio garantisce una gestione coordinata degli spazi espositivi, con personale disponibile per informazioni e accoglienza.

Giardini e orti condivisi nel Municipio 2: tre aperture e collaborazioni

Nel Municipio 2 sono previste tre presenze di giardini e orti condivisi durante la stessa giornata, con orari differenziati e punti di accesso distinti. Questi spazi promuovono la partecipazione cittadina e la cura collettiva del verde urbano, offrendo opportunità di visita a chiunque desideri esplorare progetti di comunità e pratiche di orticoltura urbana.

Giardino BING: mattina breve e dedicata

Il Giardino BING apre il 13 giugno dalle 10:00 alle 12:00. L’evento si svolge in Via Rho n. 22 e rappresenta un’occasione per conoscere un piccolo spazio verde di quartiere gestito collettivamente. La finestra temporale ridotta è pensata per visite mirate e attività mattutine; il personale di riferimento è disponibile per spiegare il funzionamento del giardino e le iniziative di coinvolgimento della comunità.

Associazione Orti di Via Isocrate – Villa Finzi: apertura diurna con ingresso dedicato

L’ASSOCIAZIONE ORTI DI VIA ISOCRATE – VILLA FINZI propone un’apertura estesa il 13 giugno, dalle 10:00 alle 18:00. L’accesso è indicato in Milano, Via Isocrate (ingresso dal cancello verde accanto al civico 25). Questo lungo arco di apertura permette visite approfondite all’area, dove è possibile osservare le parcelle coltivate, i sistemi di irrigazione e le pratiche di gestione condivisa. La presenza di volontari e membri dell’associazione favorisce confronti su tecniche di coltivazione urbana e attività didattiche per piccoli gruppi.

Collaborazioni e rete dei giardini del Municipio 2

Le aperture nel Municipio 2 non sono isolate: esiste una rete di realtà che cooperano per valorizzare gli spazi verdi. Tra i partner coinvolti si segnalano Orti Via IsocrateOrti Via Padovail Giardino Nascostoil Giardino SON e l’Associazione Accogliersi. Questa sinergia rende possibile organizzare visite coordinate, scambi di competenze e attività comuni che arricchiscono l’offerta per i cittadini interessati a orticoltura e partecipazione civica.

Per chi pianifica una giornata all’insegna delle esposizioni e del verde urbano, combinare la visita a La Divina Mostra con una tappa ai giardini/orti condivisi del Municipio 2 consente di sperimentare due facce della cultura cittadina: l’arte e la cura collettiva degli spazi. Verifica gli orari specifici indicati per ogni luogo per ottimizzare gli spostamenti e approfittare appieno delle aperture previste.