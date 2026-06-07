Un temporale improvviso e non previsto ha colpito la Lombardia, causando allagamenti e interventi dei vigili del fuoco in diverse città. Scopri i dettagli degli eventi e le misure adottate.

Nella notte tra venerdì e sabato 6 giugno 2026, un violento temporale ha colpito improvvisamente la Lombardia, causando gravi disagi e allagamenti in diverse città. Le aree più colpite sono state Milano, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano e Monza, dove le precipitazioni intense hanno messo a dura prova le infrastrutture locali.

L’assessore alla Protezione civile Marco Granelli ha descritto l’evento come “improvviso e non previsto”, sottolineando la gravità della situazione. A Cinisello Balsamo, sono stati registrati 51 mm di pioggia in un’ora, accompagnati da grandine. L’onda di piena del fiume Seveso ha costretto all’attivazione della vasca di laminazione di Milano alle 23.55 circa, mentre anche il fiume Lambro ha destato preoccupazione.

Interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia

I vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 127 interventi tra venerdì e sabato mattina, principalmente per danni d’acqua, allagamenti, alberi pericolanti o caduti e verifiche di stabilità di edifici e strutture. Le province più colpite sono state Milano con 60 interventi, Monza e Brianza con 20 e Brescia con 43. Seguono Varese con 30 interventi, Bergamo con 26, Como con 33 e Lecco con 19.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza alberature, edifici e infrastrutture, prosciugare locali allagati e rimuovere situazioni di pericolo. Nonostante la gravità degli eventi, la situazione è attualmente sotto controllo e non si segnalano particolari criticità in atto.

Dettagli degli interventi e delle criticità

Nel dettaglio, i vigili del fuoco hanno effettuato 67 interventi per danni d’acqua, 48 per alberi pericolanti, 24 per verifiche statiche e dissesti, 7 per alberi caduti, 6 per appartamenti allagati, 3 per allagamenti generici, 3 per infiltrazioni d’acqua e 2 per sottopassi allagati. La stazione meteo del Centro Meteorologico lombardo installata a Cinisello Balsamo ha registrato un rain rate fino a 90 mm/h, un valore estremamente elevato che ha contribuito alla gravità degli eventi.

Le squadre della Protezione civile e delle Metropolitane Milanesi sono state attivate per supportare gli interventi e garantire la sicurezza dei cittadini. Nonostante l’improvvisa intensità del temporale, non si sono verificati feriti gravi, grazie alla prontezza e all’efficienza delle squadre di soccorso.