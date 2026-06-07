Incendio boschivo rilevato a 68 km da Milano

Incendio boschivo a 68 km da Milano, tre focolai rilevati il 7 giugno 2026 dal sistema NASA FIRMS

Un incendio boschivo è stato rilevato a circa 68,7 km da Milano, verso sud-est, dal sistema di monitoraggio satellitare NASA FIRMS.

Il rilevamento, effettuato il 7 giugno 2026, ha identificato tre focolai con un’intensità termica complessiva di 67,3 MW. L’incendio è attualmente classificato come localizzato.

Questo tipo di rilevamento potrebbe indicare un incendio di modeste dimensioni, ma è opportuno monitorare la situazione per eventuali sviluppi. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali per la sicurezza.

In caso di emergenza, è possibile contattare il numero unico di emergenza 112. La Protezione Civile e le autorità locali sono state informate e stanno valutando la situazione. Per precauzione, si consiglia di evitare di avvicinarsi all’area interessata e di tenere le finestre chiuse per limitare l’ingresso di fumo. È inoltre importante seguire le vie di fuga indicate e rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali.