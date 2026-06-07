Il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano è stato al centro di una cerimonia di premiazione che ha celebrato la creatività dei giovani e la rigenerazione di un'area estrattiva.

Il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano ha ospitato, venerdì 4 giugno, la cerimonia di premiazione del Concorso Cava Nordgiunto alla sua quattordicesima edizione. Questo evento ha visto la partecipazione di oltre 400 bambini delle classi quinte di sei scuole primarie del territorio, che hanno riflettuto sul tema Dal lavoro al paesaggio: quando il disordine crea nuova bellezza.

Una storia di trasformazione che inizia nel 1962

La storia del Parco Lago Nord affonda le sue radici nel 1962quando Luigi e Rosetta Tonelli fondarono Cava Nord. Già alla fine degli anni Settanta, gli imprenditori avviarono un dialogo con l’Amministrazione comunale per restituire l’area alla collettività. Il progetto di recupero ambientale, formalizzato con una convenzione nel 1982si è concluso nel 2015 con il completamento dei lavori di ripristino.

Oggi, il Parco Lago Nord si estende su oltre 450.000 metri quadrati ed è parte integrante del sistema del Parco Grugnotorto Villoresi. Questo progetto è stato riconosciuto a livello europeo come caso virtuoso di rigenerazione territoriale, vincendo il Premio Comunità Europea 2000 per il miglior recupero su area di cava.

Il ruolo di Heidelberg Materials e la continuità del concorso

Alberto Saviniex proprietario di Cava Nord e ideatore del concorso, ha ricordato il valore di questo percorso: Quello che è stato fatto qui è unico al mondo. Si è creata un’incredibile oasi di biodiversità, che permette di promuovere e tramandare l’importanza dei temi ambientali anche ai più giovani.

Oggi, Cava Nord è parte del gruppo Heidelberg Materialsgià Italcementiche ha acquisito la proprietà continuando a operare nel solco della visione dei fondatori. Il sostegno al concorso rientra in questo impegno verso il territorio. Carlo Bossiamministratore unico di Cava Nord-Heidelberg Materials Italia, ha spiegato il senso di questa continuità: Abbiamo raccolto un testimone importante. Per noi essere presenti in iniziative come questa è fondamentale: creano consapevolezza sul territorio e mostrano come anche luoghi di lavoro come le cave possano poi rinascere.

I vincitori del Concorso Cava Nord 2026

Tra gli elaborati presentati, la commissione ha selezionato i cinque migliori disegni. I premi sono stati assegnati a: Emma Pappadia della classe 5C della scuola Manzoni, Aurora Laprocina della 5C Manzoni, Armela Casciari della 5D Fisogni, Sofia Grittini della 5A De Marchi e Camilla Broccanello della 5C De Marchi.

Ogni premio ha riconosciuto sia l’alunno autore del disegno sia la classe di appartenenza, con contributi economici che vanno dai 500 euro del quinto posto ai 1.000 euro del primo posto.

Una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato

La sindaca di Paderno Dugnano, Anna Variscoha sottolineato il significato più ampio dell’iniziativa: Il concorso è una delle espressioni più chiare di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Il parco riveste un ruolo fondamentale per la vita della nostra comunità, ed è importante che le nuove generazioni lo conoscano e lo sentano loro.

La cerimonia si è tenuta alla vigilia del 5 giugnoGiornata Mondiale dell’Ambiente, una coincidenza non casuale per un appuntamento che da quattordici anni mette insieme scuole, istituzioni e impresa attorno a un luogo che ha saputo trasformarsi.