Accesso alle cure in Lombardia: quando le eccellenze non bastano

Uno sguardo sulle criticità della sanità lombarda: qualità elevata ma accesso che mette a rischio il diritto alle cure

La sanità lombarda conserva un patrimonio di competenze e strutture di alto livello, ma la questione centrale oggi riguarda l’accesso alle cure. Secondo il deputato Pierfrancesco Majorino, il problema non è la qualità professionale, bensì la capacità del sistema di offrire risposte tempestive ai cittadini. In molte province convivono ospedali pubblici e cliniche private che rappresentano un vero e proprio capitale sanitario, tuttavia sempre più pazienti segnalano ostacoli nella prenotazione e tempi di attesa prolungati.

Questo squilibrio mette in luce una contraddizione: da un lato ci sono eccellenze cliniche riconosciute anche fuori regione, dall’altro emergono segnali di fragilità organizzativa. Majorino, esponente del centrosinistra, denuncia che la tendenza al ricorso alla sanità a pagamento rischia di creare una divisione tra chi può permettersi cure private e chi resta in lista. Lo scenario, per usare le sue parole, sembra avvicinarsi a un laboratorio al contrario, dove la qualità professionale non è più sufficiente a garantire equità di accesso.

Eccellenze che convivono con limiti di accesso

Il territorio offre centri specialistici, reparti d’avanguardia e professionisti di rilievo, elementi che compongono il volto migliore della sanità lombarda. Tuttavia, la fragilità emerge nelle procedure quotidiane: sistemi di prenotazione frammentati, scarsa integrazione digitale e gestione delle risorse che non sempre sostiene la domanda. Questi fattori aumentano i tempi di attesa e generano frustrazione nei pazienti che cercano visite o esami diagnostici. Diventa quindi cruciale ripensare il modello organizzativo per far dialogare meglio pubblico e privato, ridurre le inefficienze e mettere al centro il tempo di risposta verso il cittadino.

Liste d’attesa e prenotazioni

Le liste d’attesa sono il nodo più citato dalle associazioni di pazienti e dai portavoce politici: lunghe attese per visite specialistiche e interventi non urgenti spingono molti a cercare soluzioni a pagamento. La difficoltà a ottenere una prenotazione rapida si accompagna a barriere organizzative e, a volte, a criteri di priorità poco trasparenti. L’adozione di strumenti digitali più efficaci e di politiche di prioritizzazione clinica chiare potrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze, ma richiede investimenti e una governance che coordini le diverse realtà sanitarie.

Le conseguenze sociali e politiche

Quando l’accesso alle cure dipende dalla disponibilità economica si apre una questione di equità: nasce il rischio di un sistema a due velocità, in cui l’accesso alle cure non è più un diritto effettivo per tutti. Majorino ricorda che la Lombardia era considerata un modello anche per l’accessibilità e che oggi parte del dibattito pubblico è concentrata proprio su questo scollamento. La discussione politica, quindi, si focalizza non solo sulla difesa delle eccellenze, ma soprattutto sulle misure necessarie per garantire che tali eccellenze siano fruibili in tempi ragionevoli da ogni cittadino.

Verso soluzioni pratiche

Tra le proposte più ricorrenti emergono interventi concreti: potenziare le agende digitali per le prenotazioni, aumentare le risorse per ridurre i tempi di attesa, rafforzare il personale sanitario e promuovere accordi tra pubblico e privato per offrire capacità aggiuntiva senza penalizzare l’accesso pubblico. La trasparenza sui tempi medi per esami e visite, insieme a criteri di prioritizzazione clinica condivisi, può rendere il percorso diagnostico più prevedibile e giusto per i pazienti.

Conclusione

La questione sollevata da Pierfrancesco Majorino riporta al centro il concetto che la qualità tecnica non basta se non è accompagnata da un accesso equo e tempestivo. Il dilemma della Lombardia non è l’assenza di professionalità, ma la capacità del sistema di tradurre quelle competenze in risposte concrete per tutti. Contrastare la deriva verso la sanità a due livelli significa intervenire sul funzionamento delle prenotazioni, sulle liste d’attesa e sulla distribuzione delle risorse, per restituire ai cittadini il diritto a curarsi senza dover necessariamente pagare di più.