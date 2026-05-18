Servizio prelievi a Santo Stefano Ticino: punto di prossimità per il Magentino

A Santo Stefano Ticino arriva un punto prelievi gestito da Asst Ovest Milanese e Casa di comunità di Magenta, pensato per chi ha difficoltà di spostamento: ecco come prenotare e ritirare i referti

È stato attivato a Santo Stefano Ticino un punto prelievi promosso dall’Asst Ovest Milanese in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Il servizio si svolgerà nelle sale comunali di via Piave 9 a cadenza quindicinale, il martedì mattina, e potrà ospitare fino a 12 utenti per giornata.

Questo intervento vuole soprattutto offrire un’alternativa pratica a chi è fragile o ha difficoltà nei trasferimenti, inserendosi nella rete della Casa di comunità di Magenta come servizio di prossimità.

Organizzazione e responsabilità

Dietro l’attivazione del punto prelievi c’è il lavoro del Distretto Magentino, diretto dalla dottoressa Angelamaria Sibilano, con il supporto della Struttura complessa Laboratorio Analisi guidata dal dottor Sergio Finazzi. Le operazioni saranno svolte dagli infermieri di famiglia e comunità (Ifec) e dagli infermieri dell’Unità di Continuità Assistenziale (Uca) provenienti dalla Casa di comunità di Magenta, sotto il coordinamento della dottoressa Miriam Giamboni. I locali comunali saranno messi a disposizione esclusivamente per le giornate dedicate al servizio, garantendo così uno spazio riservato e adeguato alle attività sanitarie.

Perché nasce il punto prelievi

L’iniziativa risponde a una doppia necessità: da un lato assicurare la continuità dell’offerta sanitaria nei comuni dove le attività erano svolte da enti privati accreditati e poi sospese in seguito alla riorganizzazione prevista dal Decreto regionale numero 2197 del 16 febbraio 2026; dall’altro valorizzare le attività sociosanitarie promosse dalla Casa di comunità di Magenta nel territorio del Magentino. In questo senso il nuovo servizio si propone come punto di riferimento locale per la presa in carico delle persone.

Modalità di accesso e prenotazione

Per usufruire del servizio è necessario inviare la prescrizione medica e la documentazione richiesta almeno sette giorni prima dell’appuntamento all’indirizzo e-mail distretto.magenta@asst-ovestmi.it, indicando un recapito telefonico. Successivamente un operatore della Casa di comunità contatterà l’utente per concordare data e orario. Il giorno del prelievo gli infermieri consegneranno anche la documentazione relativa al ritiro dei referti e alle modalità di pagamento tramite PagoPA, così da semplificare le procedure amministrative per l’utente.

Documenti e tempistiche pratiche

È importante allegare alla mail la prescrizione e l’eventuale documentazione clinica richiesta, oltre a un numero di telefono per le comunicazioni. L’anticipo minimo di sette giorni serve a permettere all’organizzazione di pianificare gli accessi, rispettare i limiti di capienza (12 persone) e predisporre il personale. Gli utenti riceveranno indicazioni precise sull’orario e sulle modalità da seguire il giorno del prelievo, riducendo così tempi di attesa e incertezze.

Referti e ritiro dei risultati

I referti saranno firmati digitalmente e resi disponibili nel Fascicolo sanitario elettronico, garantendo la tracciabilità e l’accesso sicuro ai risultati. In alternativa, con l’accordo del medico di medicina generale, il referto potrà essere ritirato presso la farmacia comunale convenzionata o nelle sedi dell’Asst Ovest Milanese dedicate al ritiro. L’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico semplifica la gestione documentale e permette ai professionisti sanitari autorizzati di consultare i referti in modo tempestivo.

Impatto sulla comunità e inaugurazione

La nuova attività è stata accolta come un passo importante per la salute pubblica locale: il direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti ha sottolineato il valore della sanità di prossimità e la centralità della Casa di comunità di Magenta nel garantire presa in carico. Anche il sindaco Dario Tunesi e l’assessore al Welfare Deborah Diso hanno espresso soddisfazione per la collaborazione istituzionale che ha reso possibile il progetto. Il servizio sarà operativo ogni martedì con cadenza quindicinale dalle 8.30 alle 10 e sarà inaugurato martedì 26 maggio alle 9.30, alla presenza del direttore generale Francesco Laurelli, del direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti, della direttrice del Distretto Magentino Angelamaria Sibilano, delle autorità locali e dell’assessore regionale Gianluca Comazzi.

Per informazioni e prenotazioni gli utenti devono scrivere a distretto.magenta@asst-ovestmi.it. Questo intervento pratico e mirato intende ridurre le barriere all’accesso alle prestazioni di laboratorio per anziani, persone con mobilità ridotta e famiglie, confermando l’impegno dell’Asst Ovest Milanese e del Comune nel costruire servizi sanitari più vicini e accessibili.